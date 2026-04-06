Shreya Ghoshal :లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసిన శ్రేయ ఘోషల్.. ఎవరి పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ తెలుసా?
Shreya Ghoshal : ప్లే బ్యాక్ సింగర్గా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించిన శ్రేయ ఘోషల్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ముంబైలోని అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రాంతంలో ఖరీదైన ఇల్లు కొనుగోలు చేసి సంచలనం సృష్టించారు. ఈ కొనుగోలుతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చలు మొదలయ్యాయి.
తన మధుర గాత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించిన ప్రముఖ గాయని శ్రేయ ఘోషల్ సంగీత ప్రపంచంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు. ప్లే బ్యాక్ సింగర్గా మాత్రమే కాకుండా సంగీత కార్యక్రమాలు, ఆల్బమ్ల ద్వారా కూడా ఆమె భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు. ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నారు.
ముంబైలో మరో లగ్జరీ ఇల్లు
ఇప్పటికే హైదరాబాద్, ముంబై వంటి నగరాల్లో ఖరీదైన ఆస్తులు కలిగి ఉన్న శ్రేయ ఘోషల్ తాజాగా ముంబైలో మరో విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ కొనుగోలు చేశారు. ముంబైలోని వర్లీ ప్రాంతంలో ఈ ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాంతం అత్యంత ఖరీదైన, ప్రీమియం నివాస ప్రాంతంగా పేరుగాంచింది.
తల్లిదండ్రుల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్
ఈ ఆస్తిని శ్రేయ ఘోషల్ తన పేరుతో పాటు తల్లిదండ్రుల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం విశేషంగా మారింది. కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అభిమానుల్లో చర్చకు దారితీసింది.
రూ. 29 కోట్ల విలువైన ఇల్లు
ఈ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ విస్తీర్ణం సుమారు 2,750 చదరపు అడుగులు కాగా, అన్ని సౌకర్యాలతో నిర్మించబడింది. ఈ ఇల్లు కోసం శ్రేయ ఘోషల్ దాదాపు రూ. 29.70 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే స్టాంప్ డ్యూటీగా రూ. 1.78 కోట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చుగా రూ. 30,000 చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఏప్రిల్ 1, 2026న ఈ ఒప్పందం పూర్తయింది.
పాటకు భారీ పారితోషికం
శ్రేయ ఘోషల్ ప్రస్తుతం అత్యధిక పారితోషికం పొందుతున్న గాయకులలో ఒకరిగా నిలిచారు. ఒక్క పాటకు సుమారు రూ. 25 లక్షల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్లు సమాచారం. దక్షిణ, ఉత్తర చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఆమెకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.
ముంబైలో మరో లగ్జరీ ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో శ్రేయ ఘోషల్ ఆస్తుల జాబితా మరింత పెరిగింది. ఆమె విజయవంతమైన సంగీత ప్రయాణం, భారీ ఆదాయం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.