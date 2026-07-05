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ఓటీటీలోకి రానున్న మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ‘సింగ్ గీతం’!

Sing Geetham: దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 61వ చిత్రం ‘సింగ్ గీతం’.

Srinivas Rao
Published on: 5 July 2026 7:47 PM IST
Sing Geetham
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ఓటీటీలోకి రానున్న మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ‘సింగ్ గీతం’!

Sing Geetham: దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 61వ చిత్రం ‘సింగ్ గీతం’. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ, ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా జూలై 9, 2026న విడుదల చేయబోతున్నారు. నాగ అశ్విన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

నాలుగు భాషల్లో ‘సింగ్ గీతం’విడుదల

థియేటర్లలో కేవలం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మాత్రమే విడుదలైన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో మాత్రం మరింత విస్తృతంగా రాబోతోంది. తెలుగు, తమిళంతో పాటు కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగ అశ్విన్ మాట్లాడుతూ, డిజిటల్ వెర్షన్ కోసం సినిమాలో కొన్ని సాంకేతిక మార్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల ప్రేక్షకులకు మరింత మెరుగైన అనుభూతి కలుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

సినిమా ఇతివృత్తం: భావోద్వేగాలన్నీ పాటలే!

భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా ప్రయోగించని సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఒక గ్రామంలో జరిగే ఆధ్యాత్మిక సంఘటన వల్ల అక్కడి ప్రజల జీవితాలు ఎలా మారాయి? మనుషులు తమలోని ప్రతి భావోద్వేగాన్ని పాటల రూపంలోనే ఎలా వ్యక్తం చేశారు? అన్నదే ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం. ఫాంటసీ , సంగీతం కలగలిసిన ఈ వినూత్న ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది.

నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం

ఈ సినిమాలో అయాన్ , అహల్య బామ్ రూ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వారితో పాటు శాలిని కొండెపూడి, నివేదా పేతురాజ్, శివన్నారాయణ, బెనర్జీ, తులసి శివమణి , అగు స్టాన్లీ చిదోజీ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇందులో ఒక ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో కనిపించడం విశేషం. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.

సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి మేధస్సు, నాగ అశ్విన్ నిర్మాణ విలువలు , దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ వెరసి ‘సింగ్ గీతంను ఒక అద్భుతమైన అనుభవంగా మార్చాయి. థియేటర్లలో చూడని వారు, జూలై 9 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ వినూత్న చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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