ఓటీటీలోకి రానున్న మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ‘సింగ్ గీతం’!
Sing Geetham: దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 61వ చిత్రం ‘సింగ్ గీతం’.
Sing Geetham: దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 61వ చిత్రం ‘సింగ్ గీతం’. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ, ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా జూలై 9, 2026న విడుదల చేయబోతున్నారు. నాగ అశ్విన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
నాలుగు భాషల్లో ‘సింగ్ గీతం’విడుదల
థియేటర్లలో కేవలం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మాత్రమే విడుదలైన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో మాత్రం మరింత విస్తృతంగా రాబోతోంది. తెలుగు, తమిళంతో పాటు కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగ అశ్విన్ మాట్లాడుతూ, డిజిటల్ వెర్షన్ కోసం సినిమాలో కొన్ని సాంకేతిక మార్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల ప్రేక్షకులకు మరింత మెరుగైన అనుభూతి కలుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.
సినిమా ఇతివృత్తం: భావోద్వేగాలన్నీ పాటలే!
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా ప్రయోగించని సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఒక గ్రామంలో జరిగే ఆధ్యాత్మిక సంఘటన వల్ల అక్కడి ప్రజల జీవితాలు ఎలా మారాయి? మనుషులు తమలోని ప్రతి భావోద్వేగాన్ని పాటల రూపంలోనే ఎలా వ్యక్తం చేశారు? అన్నదే ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం. ఫాంటసీ , సంగీతం కలగలిసిన ఈ వినూత్న ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది.
నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం
ఈ సినిమాలో అయాన్ , అహల్య బామ్ రూ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వారితో పాటు శాలిని కొండెపూడి, నివేదా పేతురాజ్, శివన్నారాయణ, బెనర్జీ, తులసి శివమణి , అగు స్టాన్లీ చిదోజీ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇందులో ఒక ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో కనిపించడం విశేషం. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి మేధస్సు, నాగ అశ్విన్ నిర్మాణ విలువలు , దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ వెరసి ‘సింగ్ గీతంను ఒక అద్భుతమైన అనుభవంగా మార్చాయి. థియేటర్లలో చూడని వారు, జూలై 9 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ వినూత్న చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.