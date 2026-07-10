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Shiny Doshi: నటి షైనీ దోషి షాకింగ్ కామెంట్స్.. మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలకు అంత స్వేచ్ఛ లేదు

Shiny Doshi: సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావడం మా కుటుంబంలో అంగీకరించలేదు. నటి షైనీ దోషి తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 10 July 2026 5:30 AM IST
Shiny Doshi
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Shiny Doshi: నటి షైనీ దోషి షాకింగ్ కామెంట్స్.. మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలకు అంత స్వేచ్ఛ లేదు

Shiny Doshi: యాక్టింగ్ కెరీర్‌లోకి అడుగుపెట్టడంపై ప్రముఖ టెలివిజన్ నటి షైనీ దోషి (Shiny Doshi) ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకప్పుడు తమ కుటుంబంలో ఆడపిల్లలు నటీమణులుగా మారడం, స్క్రీన్ మీద కనిపించడం అనేది అస్సలు ఒప్పుకునేవారు కాదని ఆమె పాత రోజులను గుర్తుచేసుకున్నారు. తన కెరీర్ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను, వీటన్నింటిలో తన తల్లి తనకు ఎలా అండగా నిలిచిందో ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.

నటిగా మారడం ఆమోదయోగ్యం కాదు..

తన కుటుంబ నేపథ్యం గురించి షైనీ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఎలాంటి కుటుంబం నుండి వచ్చానో తెలుసా.. అక్కడ ఆడపిల్లలకు స్క్రీన్ మీద కనిపించి నటించే స్వేచ్ఛ గానీ, హీరోయిన్ అవ్వాలనే ఆలోచన గానీ ఉండేది కాదు. ఆ రోజుల్లో మాకు కుటుంబం నుండి అంతగా మద్దతు లభించలేదు" అని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు కాలం మారిందని, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పరిశ్రమలో కెరీర్ ఎంచుకునే వారిని కుటుంబాలు ఆదరిస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.

అండగా నిలిచిన అమ్మ..

కుటుంబం నుండి ఎలాంటి సపోర్ట్ లేని సమయంలో తన తల్లి మాత్రమే తనకు కొండంత అండగా నిలిచిందని షైనీ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "మా అమ్మ నా వెనుక ఒక బండరాళ్లలా నిలబడింది. ఆవిడ ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్లే నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను. నా ప్రయాణం చాలా అందంగా సాగింది" అని క్రెడిట్ అంతా తన తల్లికే ఇచ్చారు.

నటిగా ఎదిగిన తీరు..

తన కెరీర్ ఎదుగుదలపై స్పందిస్తూ.. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ తనను నటిగా మరింత మెరుగుపరిచిందని షైనీ తెలిపారు. "నేను ప్రతి షోలోనూ వేర్వేరు బృందాలతో పనిచేశాను. ప్రతి సీరియల్ నుండి కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాను. నటిగా నాలో వచ్చిన మార్పు నాకు చాలా ముఖ్యం. ఇప్పటివరకు నేను పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరితో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది" అని అన్నారు.

షైనీ దోషి కెరీర్ ట్రాక్..

2013లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ టెలివిజన్ షో 'సరస్వతీచంద్ర' ద్వారా షైనీ దోషి తన నటన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 'జమై రాజా', 'బహు హమారీ రజనీ కాంత్', 'లాల్ ఇష్క్', 'శ్రీమద్ భాగవత్ మహ పురాణ్', 'పాండ్యా స్టోర్', 'బర్సాతేన్ - మౌసమ్ ప్యార్ కా' వంటి పాపులర్ షోలతో ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యారు. అలాగే రీసెంట్‌గా 'ది 50' అనే రియాలిటీ షోలో కూడా ఆమె కనిపించారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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