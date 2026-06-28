'రామ్ సేతు'లో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది? అసలు నిజం బయటపెట్టిన సత్యదేవ్!
Ram Setu: టాలీవుడ్ నటుడు సత్యదేవ్ తన రాబోయే చిత్రం 'రావు బహదూర్' ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ భరద్వాజ్ రంగన్తో కలిసి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు.
Ram Setu: టాలీవుడ్ నటుడు సత్యదేవ్ తన రాబోయే చిత్రం 'రావు బహదూర్' ప్రమోషన్లలో భాగంగా ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ భరద్వాజ్ రంగన్తో కలిసి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన కెరీర్కు సంబంధించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ప్రధానంగా, బాలీవుడ్ చిత్రం 'రామ్ సేతు'లో నటించే అవకాశం ఎలా వచ్చిందో ఆయన వివరించారు.
కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ శృతి మహాజన్ ఫోన్ చేసి, అక్షయ్ కుమార్ సినిమాలో ఒక పాత్ర ఉందని చెప్పినప్పుడు, సత్యదేవ్ మొదట సున్నితంగా తిరస్కరించారు. ఏ పాత్ర అనేది ఆమె వెల్లడించకపోయినా, ఆయన ఆసక్తి చూపలేదు. అయితే, రెండ్రోజుల తర్వాత శృతి మళ్ళీ కాల్ చేసి, డైరెక్టర్ కథ చెబుతున్నప్పుడు అప్పటికే పాత్ర గురించి తెలియదన్నట్లు నటించాలని సూచించారు. సత్యదేవ్కు పాత్ర గురించి ఒక క్లూ ఇచ్చినప్పుడు, అదెంత ముఖ్యమైన పాత్రో తెలిసి ఆయన షాక్ అయ్యారు.
ఈ పాత్ర కోసం అప్పటికే దక్షిణాదికి చెందిన పలువురు అగ్రనటులను సంప్రదించినప్పటికీ, దర్శకుడు అభిషేక్ మాత్రం సత్యదేవ్ గత చిత్రాలన్నీ చూసి, ఆయనను మాత్రమే ఈ పాత్రకు తీసుకోవాలని పట్టుబట్టారు. అప్పటికి సత్యదేవ్ నటించిన 'గాడ్ ఫాదర్' కూడా విడుదల కాలేదు, కానీ ఒక బాలీవుడ్ దర్శకుడికి తన పనితీరుపై అంత అవగాహన ఉండటం సత్యదేవ్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, ఆ పాత్ర ఆయనకు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ నుండి మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, 'రామ్ సేతు'లో పోషించిన పాత్ర ఇచ్చినంత సంతృప్తిని అవి ఇవ్వలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం సత్యదేవ్ నటిస్తున్న 'రావు బహదూర్' చిత్రం జూలై 3, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామాను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన 'GMB ఎంటర్టైన్మెంట్స్' బ్యానర్పై సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సత్యదేవ్ ఒక రాజరిక నేపథ్యంలో ఉన్న పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఇందుకోసం ఆయన సుమారు 70-85 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ ఐదు గంటల పాటు ప్రోస్తటిక్ మేకప్తో ఎంతో శ్రమించారు. ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.