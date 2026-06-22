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బాక్సాఫీస్ షేక్ చేస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం'

Maa Inti Bangaaram: నటి సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించి, నిర్మించిన చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 22 Jun 2026 12:13 PM IST
Maa Inti Bangaaram
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బాక్సాఫీస్ షేక్ చేస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం'

Maa Inti Bangaaram: నటి సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించి, నిర్మించిన చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం, ఆదివారం నాటికి భారీ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. మూడు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 43 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి, సమంత స్టామినా ఏంటో మరోసారి నిరూపించింది.

వసూళ్లలో భారీ జంప్

శుక్రవారం ఘనంగా ప్రారంభమైన ఈ సినిమా, శనివారం నాటికి మరింత పుంజుకుంది. ఇక ఆదివారం రోజున ఏకంగా 32 శాతం వసూళ్ల వృద్ధిని నమోదు చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ఆధిపత్యాన్ని చాటింది. 'మా ఇంటి బంగారం' కేవలం యాక్షన్ డ్రామాగానే కాకుండా, కుటుంబ ప్రేక్షకులను, ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు భారీగా రప్పించడంలో విజయం సాధించింది. నేటి కాలంలో చాలా సినిమాలు మంచి ఓపెనింగ్స్ కోసం ఇబ్బందిపడుతున్న తరుణంలో, సమంత సినిమా ఇలాంటి రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించడం విశేషం.

ఓవర్సీస్‌లోనూ సరికొత్త రికార్డు

కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా, ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో కూడా ఈ సినిమా తన సత్తా చాటుతోంది. మూడవ రోజున విదేశాల్లో దాదాపు రూ. 4 కోట్ల వసూళ్లను సాధించగా, మొత్తంగా మూడు రోజుల్లో రూ. 15 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ చిత్రానికి ఈ స్థాయిలో ఓవర్సీస్ వసూళ్లు రావడం అరుదైన విషయమని, సినిమా ఇప్పటికే బ్రేక్-ఈవెన్ దశకు చేరుకుందని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

స్వర్ణగా సమంత మ్యాజిక్

80వ దశకం నేపథ్యంలో నడిచే ఈ కథలో 'స్వర్ణ' పాత్రలో సమంత జీవించేశారు. పెళ్లి తర్వాత తన అత్తవారింటికి వెళ్ళిన ఒక సాధారణ కోడలు, తన గతం వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంది అనేది ఈ సినిమా ప్రధానాంశం. తన భర్త కుటుంబం కోసం ఆమె చేసిన పోరాటం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది. సమంత తన నటనతో సినిమాను భుజాన వేసుకుని నడిపించారని, ఈ విజయం ఆమె కష్టానికి దక్కిన ప్రతిఫలమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వ ప్రతిభ, సమంత అద్భుతమైన నటన వెరసి 'మా ఇంటి బంగారం' టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో పెద్ద సక్సెస్‌గా నిలిచింది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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