ఘనంగా సమంత సీమంతం వేడుక.. వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు!
Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన జీవితంలో అత్యంత మధురమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
Samantha: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన జీవితంలో అత్యంత మధురమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి తన మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధమవుతున్న సామ్, తాజాగా తన సీమంతం వేడుకను కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఎంతో వేడుకగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
నిరాడంబరంగా, ఆత్మీయంగా సీమంతం
సమంత , రాజ్ నిడిమోరుల సీమంతం వేడుక అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చాలా ప్రైవేట్గా జరిగింది. ఈ వేడుకలో ఈ జంట ఎంతో సంతోషంగా కనిపించారు. మరూన్ రంగు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన సంప్రదాయ దుస్తుల్లో సమంత మెరిసిపోతుండగా, రాజ్ నిడిమోరు కూడా దానికి తగ్గట్టుగా మరూన్ రంగు సిల్క్ కుర్తాలో జంటగా ముచ్చటగా కనిపించారు. ఈ ఫోటోలలో ఒకదానిలో, వారి వెనుక గోడపై ఉన్న వారి వివాహ ఫోటో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మరొక ఫోటోలో, పెద్దల ఆశీర్వాదాలతో సమంత ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ప్రేమ ప్రయాణం
సమంత , ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూరులోని ఇషా యోగా సెంటర్లో జరిగిన 'భూత శుద్ధి వివాహ' వేడుకలో ఒక్కటయ్యారు. కేవలం 30 మంది అతిథుల సమక్షంలో జరిగిన వీరి వివాహం అప్పట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. వీరిద్దరి పరిచయం 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2' సెట్స్లో మొదలై, ఆ తర్వాత 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' ప్రాజెక్ట్ సమయంలో మరింత బలపడింది.
కెరీర్ బ్రేక్.. మాతృత్వానికి స్వాగతం!
సమంత నటించిన తాజా చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత, ఆమె తన ప్రెగ్నన్సీ గురించి , మాతృత్వానికి తాను తీసుకుంటున్న విరామం గురించి అధికారికంగా ప్రకటించారు. కెరీర్లో అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న సమయంలోనే, వ్యక్తిగత జీవితానికి సమయం కేటాయించాలని ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అభిమానులు అభినందిస్తున్నారు. 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరడం, ఇప్పుడు సమంత ఇంట్లో కొత్త అతిథి రాక కోసం ఎదురుచూస్తుండటం ఆమె అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా అనే చెప్పాలి.