మా ఇంటి బంగారం సామ్కు నచ్చిన సినిమా ఇదే!
ఫ్యాన్స్ అడిగిన ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలకు సామ్ ఓపికగా సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ఒక అభిమాని.. "ఈ మధ్య కాలంలో మీకు బాగా నచ్చిన రీసెంట్ ఫేవరెట్ సినిమా ఏంటి?
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత లీడ్ రోల్లో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘మా ఇంటి బంగారం’మరికొన్ని గంటల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో, ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ఊహించని రేంజ్లో జరుగుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సామ్ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఫ్యాన్స్తో సామ్ ముచ్చట్లు.. ఆ ప్రశ్నకు క్రేజీ ఆన్సర్!
సినిమా విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో సమంత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' (X) వేదికగా తన అభిమానులతో ముచ్చటించింది. ఈ క్యూ అండ్ ఏ సెషన్లో ఫ్యాన్స్ అడిగిన పలు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలకు సామ్ ఓపికగా సమాధానాలు ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ఒక అభిమాని.. "ఈ మధ్య కాలంలో మీకు బాగా నచ్చిన రీసెంట్ ఫేవరెట్ సినిమా ఏంటి?" అని అడగ్గా, సమంత ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ‘అబ్సెషన్’ (Obsession) అని రిప్లై ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం సామ్ చేసిన ఈ కామెంట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్న సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ‘అబ్సెషన్’!
సమంత మెచ్చిన ఆ ‘అబ్సెషన్’ చిత్రం ప్రస్తుతం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఇదొక మైండ్ బ్లోయింగ్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ హాలీవుడ్ చిత్రం.. కేవలం తన అద్భుతమైన కంటెంట్తోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ఏకంగా $300 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ. 2500 కోట్లకు పైగా) వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలనే సైతం షాక్కు గురిచేస్తోంది. సామాన్య ప్రేక్షకుల నుండి సెలబ్రిటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా స్క్రీన్ప్లే, మేకింగ్కు ఫిదా అవుతున్నారు.
‘మా ఇంటి బంగారం’పై పెరిగిన హైప్!
ఒకవైపు గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్న 'అబ్సెషన్' మూవీ గురించి సమంత మాట్లాడటం.. మరోవైపు తన సొంత చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ మరికొద్ది గంటల్లో రిలీజ్ కానుండటంతో సోషల్ మీడియాలో సామ్ పేరు గట్టిగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ‘ఓ బేబీ’లాంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత సమంత-నందినీ రెడ్డి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో థియేటర్ల వద్ద ఫ్యాన్స్ హంగామా అప్పుడే మొదలైపోయింది. మరికొన్ని గంటల్లో రాబోతున్న ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి!