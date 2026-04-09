నా ధైర్యం ఆయనే: సమంత మనసులో మాట

Home సినిమానా ధైర్యం ఆయనే: సమంత మనసులో మాట

Srinivas Rao
Published on: 9 April 2026 11:55 PM IST
X

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన జీవితం గురించి చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. తన కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచిన వ్యక్తి గురించి ఆమె ఎంతో ప్రేమగా పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలు మీకోసం..

అండగా నిలిచిన రాజ్ నిడమోరు

సమంత తన కెరీర్‌లో ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో రాజ్ నిడమోరు తనకు చాలా అండగా ఉన్నారని ఆమె చెప్పారు. "నేను ఈ రోజు ఇంత ధైర్యంగా ఉండటానికి, మంచి నటిగా ఎదగడానికి ఆయనే కారణం" అని సమంత ఎంతో భావోద్వేగంతో చెప్పారు. తనలోని ప్రతిభను బయటకు తీయడంలో రాజ్ ఎప్పుడూ తనను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారని ఆమె వెల్లడించారు.

కలిసే వర్కవుట్స్.. విడదీయలేని బంధం

సమంత మరియు రాజ్ కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటారు. తామిద్దరం షూటింగ్‌లు లేనప్పుడు కలిసి వర్కవుట్స్ చేస్తామని ఆమె చెప్పారు. ఒక్క రోజు కూడా ఆయనకు దూరంగా ఉండలేనంతగా తమ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందని తన ప్రేమను చాటుకున్నారు. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ ముందుకు సాగడమే తమ సంతోషమని ఆమె తెలిపారు.

కొత్త సినిమా విశేషాలు

ప్రస్తుతం సమంత, రాజ్ నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' అనే సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, తన విజయానికి కారణమైన వ్యక్తి గురించి సమంత ఇంత గొప్పగా చెప్పడం చూసి అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు. వీరిద్దరూ ఇలాగే మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుకుంటున్నారు.

SamanthaRaj NidimoruTollywoodMaa Inti BangaramMovie UpdatesSamantha Interview
శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X