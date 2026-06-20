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'మా ఇంటి బంగారం' విజయంపై సమంత భావోద్వేగం!

Samantha: 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధిస్తున్న అద్భుత విజయం నటి సమంతను ఎంతో భావోద్వేగానికి గురిచేసింది.

Srinivas Rao
Published on: 20 Jun 2026 4:56 PM IST
Samantha
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'మా ఇంటి బంగారం' విజయంపై సమంత భావోద్వేగం!

'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధిస్తున్న అద్భుత విజయం నటి సమంతను ఎంతో భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న అనూహ్య స్పందనను చూసి ఆమె ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. ఈ విజయం పట్ల కృతజ్ఞత తెలుపుతూ సమంత తాజాగా తన మనసులోని మాటను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

లింగ వివక్ష లేని ఆదరణ

సినిమా సక్సెస్ గురించి సమంత మాట్లాడుతూ, ప్రేక్షకులు ఒక సినిమాను 'హీరో' ప్రధాన చిత్రమా లేక 'హీరోయిన్' ప్రధాన చిత్రమా అని చూడకుండా, కేవలం మంచి కథాంశాన్ని మాత్రమే ఆదరించడం తనకెంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. సినిమాను అందరూ ఇంతలా ఓన్ చేసుకోవడం నిజంగా అభినందనీయమని, ఇది తనకు ఎంతో వినమ్రతను కలిగిస్తోందని ఆమె తన భావాలను వ్యక్తపరిచారు.

అన్ని వర్గాల నుండి అద్భుత స్పందన

ఈ చిత్రానికి యువత నుండి వృద్ధుల వరకు అన్ని వయసుల వారు థియేటర్లకు రావడం విశేషం. అయితే, ఈ విజయంలో మహిళా ప్రేక్షకుల పాత్ర ఎంతో కీలకం అని సమంత ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. మహిళలు చూపిస్తున్న ఈ మద్దతు సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిందని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.



మారుతున్న ట్రెండ్.. మహిళలదే పైచేయి

సాధారణంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఓపెనింగ్స్ అంటే కేవలం అగ్ర హీరోల సినిమాలకే సాధ్యమని ఒక నమ్మకం ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు ఆ ధోరణి మారుతోందని, తమ సినిమాకు వచ్చిన స్పందన చూస్తుంటే గర్వంగా ఉందని సమంత అన్నారు. స్త్రీ ప్రధాన చిత్రాలకు కూడా ప్రేక్షకులు ఇంత భారీగా బ్రహ్మరథం పట్టడం, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు రావడానికి ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ విజయం తన బాధ్యతను మరింత పెంచిందని, తనపై నమ్మకం ఉంచిన ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానని సమంత ముగించారు. 'మా ఇంటి బంగారం' కేవలం ఒక విజయం మాత్రమే కాదు, తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక కొత్త ఒరవడికి సంకేతం అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.


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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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