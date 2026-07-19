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Ramayana: సీతమ్మగా నటించడం ఒక వరం: సాయి పల్లవి!

Ramayana: ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా అందరి చూపు ‘రామాయణం’ సినిమా వైపే ఉంది.

Srinivas Rao
Published on: 19 July 2026 10:53 AM IST
Ramayana
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Ramayana: సీతమ్మగా నటించడం ఒక వరం: సాయి పల్లవి!

Ramayana: ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా అందరి చూపు ‘రామాయణం’ సినిమా వైపే ఉంది. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్టుపై అంచనాలు మామూలుగా లేవు. రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతమ్మగా, యశ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీలో జరిగిన ‘రామాయణం: ప్రథమ సంకల్పం’ అనే కార్యక్రమం ఈ సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్‌ను మరో మెట్టు ఎక్కించింది.

ఢిల్లీలో సందడి

ఈ కార్యక్రమానికి భారీ ఎత్తున జనం తరలివచ్చారు. ఒక సినిమా ఈవెంట్ లాగా కాకుండా, ఒక పవిత్రమైన వేడుకలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరపడం చూస్తుంటేనే అర్థమవుతోంది, దర్శకుడు నితీష్ తివారీ ఈ సినిమాను ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారో అని.

సీతమ్మ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం

వేడుకలో సాయి పల్లవి మాట్లాడిన తీరు అందరినీ కట్టిపడేసింది. "హిందీలో తడబడితే ఏమీ అనుకోవద్దు" అంటూ తన మాటలను మొదలుపెట్టిన ఆమె, సీతమ్మ పాత్రలో నటించడం తనకు దక్కిన గొప్ప అదృష్టమని భావోద్వేగంతో చెప్పారు. "సీతమ్మ లాంటి దైవ సమానమైన పాత్రలో నటించడం అంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. అందుకే, ఈ పాత్రకు న్యాయం చేయడానికి మా చిత్ర బృందం అంతా రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతోంది. భవిష్యత్ తరాలు కూడా గర్వపడేలా ఈ సినిమా ఉండాలన్నదే మా లక్ష్యం" అని ఆమె తెలిపారు.

ధ్యానంతోనే పాత్రలో జీవించాను

నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాకు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ, ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు సాయి పల్లవి. "ఇలాంటి పాత్రల కోసం మనం వెతక్కూడదు, అవే మనల్ని వెతుక్కుంటూ రావాలి. షూటింగ్ సమయంలో సీతమ్మ తల్లి నా ద్వారానే నటిస్తోందని నమ్ముతూ, నా మనసును చాలా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. దీని కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ధ్యానం కూడా చేసేదాన్ని. ఈ ప్రయాణం నాకు జీవితంలో ఎంతో కొత్త విషయాలను నేర్పింది" అని ఆమె తన అనుభూతిని వివరించారు.

మొత్తానికి, అగ్రనటుల కలయికలో వస్తున్న ఈ దృశ్య కావ్యం, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ వర్గాలు గట్టిగా నమ్ముతున్నాయి. భారతీయ సంస్కృతికి అద్దం పట్టేలా ఈ సినిమా రాబోతోంది.

RamayanaRanbir KapoorSai PallaviNitesh TiwariNamit Malhotr aMaa Sita RoleTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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