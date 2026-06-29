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Ravi Teja: రవితేజ 'ఇరుముడి కట్టు' సాంగ్ వచ్చేసింది

Ravi Teja: మాస్ సినిమాలతో అలరించే మాస్ మహారాజా రవితేజ, ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన ఎమోషనల్ డ్రామాతో ప్రేక్షకులను పలకరించబోతున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 29 Jun 2026 3:37 PM IST
Ravi Teja
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Ravi Teja: రవితేజ 'ఇరుముడి కట్టు' సాంగ్ వచ్చేసింది

Ravi Teja: మాస్ సినిమాలతో అలరించే మాస్ మహారాజా రవితేజ, ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన ఎమోషనల్ డ్రామాతో ప్రేక్షకులను పలకరించబోతున్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఇరుముడి' చిత్రంలోని మొదటి భక్తి గీతం 'ఇరుముడి కట్టు'ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. అయ్యప్ప భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయిన రవితేజను చూస్తుంటే, ఈ చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి.

భక్తి భావంతో మొదలైన 'ఇరుముడి' మ్యూజికల్ జర్నీ

అనేక మాస్ యాక్షన్ చిత్రాల్లో నటించిన రవితేజ, 'ఇరుముడి' సినిమాతో ఒక సరికొత్త ప్రయోగానికి తెరలేపారు. ఆగస్టు 21, 2026న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రంలోని మొదటి పాటను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. అయ్యప్ప స్వామికి అంకితం చేస్తూ రూపొందించిన ఈ 'ఇరుముడి కట్టు' పాట, ఆధ్యాత్మికతను ప్రతిబింబిస్తూ శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్న జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ తన శైలికి తగ్గట్టుగా భక్తి రసాన్ని జోడించి అద్భుతమైన మెలోడీని అందించారు. ఈ ఆల్బమ్‌లో మొత్తం రెండు అయ్యప్ప స్వామి పాటలు ఉండబోతున్నాయని, అందులో ఇది మొదటిదని ఇప్పటికే వెల్లడించారు.

హృదయానికి హత్తుకునే పాట.. రవితేజ కొత్త లుక్

ఇరుముడి కట్టు' పాటకు అనంతు తన గాత్రంతో ప్రాణం పోశారు. శివ నిర్వాణ , కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అందించిన సాహిత్యం పాటలోని భక్తిని ఎంతో సుందరంగా వ్యక్తం చేశాయి. తెరపై అయ్యప్ప భక్తుడిగా రవితేజ కనిపిస్తున్న తీరు, ఆయన ఎనర్జిటిక్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు భిన్నంగా ఉండి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఒక మాస్ హీరో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక పాత్రలో కనిపించడం ఈ సినిమాకే ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది.

ప్రమోషన్ల వేగం పెంచనున్న మేకర్స్

ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, బేబీ నక్షత్ర రవితేజ కుమార్తె పాత్రలో కనిపిస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ఈ భారీ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే పాటలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'ఇరుముడి' చిత్రం, రాబోయే రోజుల్లో ప్రమోషన్లను మరింత ఉధృతం చేయనుంది. కథలోని ఎమోషనల్ లోతును, ఆధ్యాత్మికతను సరిగ్గా మేళవించిన ఈ సినిమా, రవితేజ కెరీర్‌లో ఒక ప్రత్యేక చిత్రంగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆగస్టు 21న విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో వేచి చూడాలి.


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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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