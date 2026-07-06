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ఓటీటీలో దూసుకెళ్తున్న రవిబాబు 'రేజర్'!

టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ డైరెక్టర్ ,నటుడు రవిబాబు దర్శకత్వంలో వచ్చిన డార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'రేజర్'. మే 8, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సత్తా చాటలేకపోయింది. అయితే, తాజాగా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల విస్తరణతో ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

Srinivas Rao
Published on: 6 July 2026 4:00 PM IST
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ఓటీటీలో దూసుకెళ్తున్న రవిబాబు 'రేజర్'!

రేజర్: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ డైరెక్టర్ ,నటుడు రవిబాబు దర్శకత్వంలో వచ్చిన డార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'రేజర్'. మే 8, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సత్తా చాటలేకపోయింది. అయితే, తాజాగా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల విస్తరణతో ఈ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పటికే ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ 'ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రం, తాజాగా ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

కథాంశం: ఓ చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడే పోరాటం

ఈ సినిమా కథ ఒక సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. హోంమంత్రి చేసిన ఘోరమైన హత్యకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అనుకోకుండా ఒక సాధారణ వ్యక్తి (తనీష్) కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతాయి. సాక్ష్యాలు బయటపడతాయని భయపడిన హోంమంత్రి, ఆ వ్యక్తిని చంపేయిస్తాడు. అయితే, తన తండ్రి మరణాన్ని కళ్లారా చూసిన చిన్నారి తేజును కాపాడే బాధ్యతను, డాగ్స్‌ను రక్షించే 'రేజర్' (రవిబాబు) తీసుకుంటాడు. అసలు రేజర్ ఆ చిన్నారిని ఎందుకు కాపాడాలనుకున్నాడు? తనీష్ పాత్రకు, రేజర్‌కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అన్నదే ఈ ఉత్కంఠభరితమైన కథ.

చిత్ర విశేషాలు

రవిబాబుతో పాటు తనీష్, ఇనయ సుల్తానా, మీనా వాసు, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ తేజల్ విఖ్యాతి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఫ్లయింగ్ ఫ్రాంగ్స్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌పై రవిబాబు , డి. సురేష్ బాబు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఎస్.ఎస్. రాజేష్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

తొలుత 'ఆహా'లో విడుదలైన ఈ 'ఏ' సర్టిఫైడ్ మూవీ, ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

థియేటర్లలో మిక్స్‌డ్ టాక్ పొందినప్పటికీ, ఈ 'డార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్' ఓటీటీ ప్రేక్షకులను, ముఖ్యంగా యాక్షన్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారిని అలరిస్తుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది. రవిబాబు మార్క్ మేకింగ్‌తో వచ్చిన ఈ చిత్రాన్ని అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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