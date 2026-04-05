Mysaa: ‘మైసా’ నుంచి రష్మిక లుక్ రిలీజ్
Mysaa New Look: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం మైసా నుంచి బృందం ఓ పవర్ఫుల్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. రవింద్ర పుల్లే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన హైప్ను సృష్టిస్తోంది.
రష్మిక కొత్త అవతారంలో
పోస్టర్లో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో కనిపించారు. ముఖంపై గాయాలు, రక్తం, మట్టితో కూడిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఆమె కళ్లలో బలమైన ఆగ్రహం, సంకల్పం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ లుక్ ద్వారా ఆమె పాత్ర ఎదుర్కొనే భయానక పరిస్థితులు ప్రేక్షకులకు స్ఫష్టమవుతున్నాయి. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్లకు అనుసరించి, ఈ కొత్త పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
సినిమా నేపథ్యం
మైసా గోండు తెగల సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. రష్మిక ఇక్కడ బలమైన గోండు యువతి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సినిమా భారీ యాక్షన్, భావోద్వేగాల కలయికతో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో అన్ఫార్ములా ఫిలింస్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఈశ్వరి రావు, గురు సోమసుందరం, రావు రమేశ్ వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సాంకేతిక కృషి
సినిమాటోగ్రఫీ శ్రేయాస్ పి కృష్ణ చేత నిర్మితమవుతుంది, సంగీతం జేక్స్ బిజోయ్ సమకూరుస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఆండీ లాంగ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది మరియు ఈ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్తో సినిమాపై క్రేజీ హైప్ కొనసాగుతోంది.