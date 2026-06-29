Ram Pothineni: దర్శకుడిగా రామ్ పోతినేని.. సెట్స్ మీదకు RAPO23!
Ram Pothineni: రామ్ పోతినేని మరో సాహసానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటివరకు నటుడిగా అలరించిన ఆయన, తాజాగా 'రాపో 23' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.
Ram Pothineni: టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని మరో సాహసానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటివరకు నటుడిగా అలరించిన ఆయన, తాజాగా 'రాపో 23' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ షూటింగ్ హైదరాబాద్లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. రామ్ దర్శకత్వ ప్రతిభ, కథా నైపుణ్యం ఈ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రారంభమైన రామ్ పోతినేని తొలి దర్శకత్వ చిత్రం
హైదరాబాద్లో నేడు జరిగిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంతో 'రాపో 23' చిత్రం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రానికి రామ్ పోతినేని కథను అందించడమే కాకుండా, తొలిసారిగా మెగాఫోన్ పట్టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఒక విభిన్నమైన సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అని, నియో-నోయిర్ శైలిలో సాగుతుందని చిత్ర బృందం వెల్లడించింది.
ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సీనియర్ నటుడు మురళీమోహన్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయగా, నిర్మాత కృష్ణ పోతినేని రామ్ కు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. పి.వి. రవి కిషోర్ క్లాప్ కొట్టగా, రామ్ పోతినేని మొదటి సన్నివేశానికి దర్శకత్వం వహించారు. పూజా కార్యక్రమాలు ముగిసిన వెంటనే, రామ్ తన ప్రధాన తారాగణంతో కలిసి మొదటి రోజు షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు.
భారీ బడ్జెట్తో సరికొత్త ప్రయోగం
రామ్ పోతినేని తన సొంత బ్యానర్ 'రాపో సినిమాటిక్స్'ను ప్రారంభించి, ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది రామ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం కావడం గమనార్హం. సాంకేతిక విభాగం విషయానికి వస్తే, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత తిరు ఛాయాగ్రహణం అందిస్తున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలకు పీటర్ హెయిన్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ బాధ్యతలను ఎ.ఎస్. ప్రకాష్ నిర్వర్తిస్తున్నారు.
ప్రముఖ నటి నివేదా పేతురాజ్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే, మిగిలిన నటీనటులు , సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను చిత్ర బృందం త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
రామ్ సృజనాత్మకతకు పరీక్ష
నటుడిగా వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రామ్, దర్శకుడిగా కూడా తన సత్తా చాటాలని ఈ సినిమాతో కంకణం కట్టుకున్నారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం - ఇలా మూడు ప్రధాన బాధ్యతలు రామ్ భుజాన వేసుకోవడం టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఒక ఎనర్జిటిక్ నటుడు, దర్శకుడిగా మారుతున్న ఈ సినిమా, రామ్ కెరీర్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అప్డేట్స్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆతృతగా వేచి చూస్తున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య మొదలైన 'రాపో 23' ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.