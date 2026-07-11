రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ట్రైలర్ విడుదల తేదీ ఖరారు!
Ramayana: భారతీయ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచే ప్రాజెక్టులలో రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ఒకటి.
Ramayana: భారతీయ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచే ప్రాజెక్టులలో రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ఒకటి. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక పౌరాణిక చిత్రంలో రణబీర్ రాముడిగా నటిస్తుండగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యష్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తాజా అప్డేట్ వచ్చేసింది.
జూలై 24న రానున్న ట్రైలర్
ఈ భారీ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను జూలై 24న విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. సినిమా ఏ స్థాయి వసూళ్లను, విజువల్ వండర్ను ఆశిస్తుందో ఈ ట్రైలర్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయనున్నారు. నిజానికి మొదట ట్రైలర్ను జూలై 18నే విడుదల చేస్తారని వార్తలు వచ్చాయి, కానీ మేకర్స్ ఈ కీలకమైన ప్రకటన కోసం జూలై 24ని లాక్ చేశారు.
గతంలో విడుదలైన టీజర్లోని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX)పై నెటిజన్ల నుంచి కొంత విమర్శలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందుకే, ఈసారి ట్రైలర్ ద్వారా ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకుని ప్రేక్షకులను మెప్పించాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఈ ట్రైలర్ కచ్చితంగా ఆడియన్స్ను కట్టిపడేయాలని చిత్ర బృందం పట్టుదలతో ఉంది.
భారీ తారాగణం - నిర్మాణం
ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ (నమిత్ మల్హోత్రా) , మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ (యష్) కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇక సినిమాలో పాత్రల విషయానికి వస్తే, రణబీర్, సాయి పల్లవి, యష్లతో పాటు సన్నీ డియోల్, రవి దూబే, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలున్న ఈ 'రామాయణం' దీపావళి రోజున ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుందో చూడాలి.