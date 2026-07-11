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రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ట్రైలర్ విడుదల తేదీ ఖరారు!

Ramayana: భారతీయ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచే ప్రాజెక్టులలో రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ఒకటి.

Srinivas Rao
Published on: 11 July 2026 2:56 PM IST
Ramayana
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రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ట్రైలర్ విడుదల తేదీ ఖరారు!

Ramayana: భారతీయ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంచే ప్రాజెక్టులలో రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' ఒకటి. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక పౌరాణిక చిత్రంలో రణబీర్ రాముడిగా నటిస్తుండగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యష్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తాజా అప్‌డేట్ వచ్చేసింది.

జూలై 24న రానున్న ట్రైలర్

ఈ భారీ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను జూలై 24న విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. సినిమా ఏ స్థాయి వసూళ్లను, విజువల్ వండర్‌ను ఆశిస్తుందో ఈ ట్రైలర్ ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయనున్నారు. నిజానికి మొదట ట్రైలర్‌ను జూలై 18నే విడుదల చేస్తారని వార్తలు వచ్చాయి, కానీ మేకర్స్ ఈ కీలకమైన ప్రకటన కోసం జూలై 24ని లాక్ చేశారు.

గతంలో విడుదలైన టీజర్‌లోని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX)పై నెటిజన్ల నుంచి కొంత విమర్శలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందుకే, ఈసారి ట్రైలర్ ద్వారా ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకుని ప్రేక్షకులను మెప్పించాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఈ ట్రైలర్ కచ్చితంగా ఆడియన్స్‌ను కట్టిపడేయాలని చిత్ర బృందం పట్టుదలతో ఉంది.

భారీ తారాగణం - నిర్మాణం

ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్ (నమిత్ మల్హోత్రా) , మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ (యష్) కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇక సినిమాలో పాత్రల విషయానికి వస్తే, రణబీర్, సాయి పల్లవి, యష్‌లతో పాటు సన్నీ డియోల్, రవి దూబే, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలున్న ఈ 'రామాయణం' దీపావళి రోజున ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుందో చూడాలి.



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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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