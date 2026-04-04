Ramayana Movie: రామాయణ నిర్మాత షాకింగ్ నిర్ణయం: ₹1000 కోట్ల భారీ ఆఫర్కు నో!
Ramayana Movie: భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణ'. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో సుమారు ₹4,000 కోట్ల వ్యయంతో రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఇటీవల విడుదలైన 'రాముడి' పాత్ర పరిచయ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సృష్టించిన హైప్ చూసి ఓటీటీ సంస్థలు ఈ సినిమా హక్కుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి.
భారీ డీల్కు నో చెప్పిన నిర్మాత:
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఒక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఓటీటీ సంస్థ రామాయణ రెండు భాగాల డిజిటల్ హక్కుల కోసం ఏకంగా ₹1,000 కోట్ల భారీ ఆఫర్ను నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ముందు ఉంచింది. అయితే, ఈ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ను నిర్మాత సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాను కేవలం థియేటర్లలోనే సుదీర్ఘ కాలం ప్రదర్శించాలని, ఓటీటీ విడుదలను ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఓటీటీ సంస్థల అసహనం:
నిర్మాత తీసుకున్న ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయంపై సదరు ఓటీటీ సంస్థలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇంతటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాకు ఓటీటీ మద్దతు లేకపోవడం సరికాదని, ఇది డిజిటల్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతుందని వారు ఫైర్ అవుతున్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్ టాక్.
సినిమా విశేషాలు:
దర్శకత్వం: నితేష్ తివారీ (దంగల్ ఫేమ్).
బడ్జెట్: రెండు భాగాలకు కలిపి సుమారు ₹4,000 కోట్లు.
విడుదల: తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
హైలైట్: అత్యాధునిక VFX మరియు హాలీవుడ్ స్థాయి నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.
భారతీయ ఇతిహాసాన్ని వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాలనే పట్టుదలతో ఉన్న నిర్మాత, ఓటీటీ ఆదాయం కంటే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.