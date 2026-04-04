Ramayana Movie: రామాయణ నిర్మాత షాకింగ్ నిర్ణయం: ₹1000 కోట్ల భారీ ఆఫర్‌కు నో!

Ramayana Movie: భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణ'.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 5:40 PM IST
Ramayana Movie
Ramayana Movie: రామాయణ నిర్మాత షాకింగ్ నిర్ణయం: ₹1000 కోట్ల భారీ ఆఫర్‌కు నో!

Ramayana Movie: భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణ'. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో సుమారు ₹4,000 కోట్ల వ్యయంతో రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఇటీవల విడుదలైన 'రాముడి' పాత్ర పరిచయ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సృష్టించిన హైప్ చూసి ఓటీటీ సంస్థలు ఈ సినిమా హక్కుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి.

భారీ డీల్‌కు నో చెప్పిన నిర్మాత:

తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఒక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఓటీటీ సంస్థ రామాయణ రెండు భాగాల డిజిటల్ హక్కుల కోసం ఏకంగా ₹1,000 కోట్ల భారీ ఆఫర్‌ను నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ముందు ఉంచింది. అయితే, ఈ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్‌ను నిర్మాత సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాను కేవలం థియేటర్లలోనే సుదీర్ఘ కాలం ప్రదర్శించాలని, ఓటీటీ విడుదలను ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఓటీటీ సంస్థల అసహనం:

నిర్మాత తీసుకున్న ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయంపై సదరు ఓటీటీ సంస్థలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇంతటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాకు ఓటీటీ మద్దతు లేకపోవడం సరికాదని, ఇది డిజిటల్ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతుందని వారు ఫైర్ అవుతున్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్ టాక్.

సినిమా విశేషాలు:

దర్శకత్వం: నితేష్ తివారీ (దంగల్ ఫేమ్).

బడ్జెట్: రెండు భాగాలకు కలిపి సుమారు ₹4,000 కోట్లు.

విడుదల: తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

హైలైట్: అత్యాధునిక VFX మరియు హాలీవుడ్ స్థాయి నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

భారతీయ ఇతిహాసాన్ని వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాలనే పట్టుదలతో ఉన్న నిర్మాత, ఓటీటీ ఆదాయం కంటే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Ramayana MovieNitesh TiwariRanbir KapoorRamayana Movie OTT Rights
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
