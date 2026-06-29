Peddi: ఓటిటిలోకి వచ్చేస్తున్న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది': స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది.
Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన లేటెస్ట్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. జూన్ 4న విడుదలైన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఈ భారీ విజయం తర్వాత, ఈ సినిమా ఓటిటిలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధం
దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం, త్వరలోనే ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారం కానుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, జూలై 2, 2026 నుంచి 'పెద్ది' చిత్రం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం , కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అయితే, హిందీ వెర్షన్ కోసం హిందీ ప్రేక్షకులు మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సిందే. హిందీ బాక్సాఫీస్ నిబంధనల ప్రకారం, థియేటర్లలో విడుదలైన ఎనిమిది వారాల తర్వాతే ఓటిటిలో విడుదల చేయాలనే నిబంధన ఉండటంతో, హిందీ వెర్షన్ జూలై 30న అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక విలువలు
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు, శివరాజ్ కుమార్, బొమన్ ఇరానీ , దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ప్రాణం పోసింది. రూరల్ స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథను, థియేటర్లలో చూడని ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఓటిటిలో చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లు రాబట్టిన 'పెద్ది', ఓటిటిలో, ముఖ్యంగా హిందీ మార్కెట్లో ఎలాంటి స్పందన అందుకుంటుందో వేచి చూడాలి.