హిట్ సినిమా అన్నారు..బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా కాలేదా..?
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన ‘పెద్ది’ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.400 కోట్ల కలెక్షన్లను రాబట్టింది.
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉప్పెన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సన కాంబినేషన్లో వచ్చిన రూరల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ట్రెండ్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ.400 కోట్ల క్లబ్లో చేరి భారీ వసూళ్లు సాధించిన మాట నిజమే అయినా.. ట్రేడ్ వర్గాల్లో మాత్రం దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
‘పెద్ది’ చిత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, నైజాం ఏరియాల్లో అద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ సాధించి, మాస్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కానీ, ఒక గ్లోబల్ స్టార్ సినిమాకు ఉండాల్సిన రేంజ్ మైలేజ్ మాత్రం ఓవర్సీస్తో పాటు నార్త్ బెల్ట్లో కనిపించలేదు. హిందీ వెర్షన్ , ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిందనేది వాస్తవం. తెలుగు రాష్ట్రాల దాటితే ఈ సినిమా పెద్దగా సందడి చేయలేకపోయిందని విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు.
సినిమా బిజినెస్ లెక్కల్లోకి వెళ్తే.. ‘పెద్ది’ సినిమా థియేట్రికల్ హక్కులను భారీ రేట్లకు విక్రయించినట్టు తెలుస్తోంది. తక్కువ రేట్లకు అమ్మిన ఏరియాలు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ బిజినెస్ జరగడం వల్ల అక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ అందుకోవడం చాలా సులువైంది. అయితే మరికొన్ని కీలక ప్రాంతాల్లో బయ్యర్లు భారీ రేట్లు పెట్టి కొనడం వల్ల, అక్కడ ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాక బ్రేక్ ఈవెన్ కాలేదు. దీంతో కొందరు బయ్యర్లకు, నిర్మాతకు ఈ సినిమా ఆశించిన లాభాలను ఇవ్వలేకపోయిందనే టాక్ నడుస్తోంది.
సినిమా కంటెంట్ విషయానికొస్తే.. రామ్ చరణ్ తన నటనతో, బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్తో వంద శాతం న్యాయం చేసినప్పటికీ, కథనం లోపించిందని కొందరు మెగా అభిమానులు సైతం థియేటర్ల వద్ద పెదవి విరిచారు. అయితే సక్సెస్ మీట్లలో చిత్ర యూనిట్ మాత్రం మా సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అంటూ ఒకటికి రెండుసార్లు గట్టిగా ప్రచారం చేయడం విశేషం. ఈ బలవంతపు రుద్దుడుపై ప్రేక్షకుల నుంచి కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి.