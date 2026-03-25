Peddi: పెద్దికి తాత్కాలిక విరామం..త్వరగా కోలుకోవాలనీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్ష

Peddi: రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా షూటింగ్‌లో గాయపడినట్లు వచ్చిన వార్తలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 2:41 PM IST
Peddi
Peddi: పెద్దికి తాత్కాలిక విరామం..త్వరగా కోలుకోవాలనీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్ష

Peddi: అగ్రశ్రేణి యువ కథానాయకుడు రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో గాయపడినట్టు వచ్చిన వార్తలు అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటనతో చిత్రబృందం కొంత విరామం తీసుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే గాయం పెద్దగా తీవ్రంగా లేదని, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో రాంచరణ్ చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిసింది.

ఈ పరిణామంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, రాంచరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు... సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయన తెలిపిన సందేశంలో, తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు రాంచరణ్ వంటి ప్రతిభావంతుడైన నటుడు ఎంతో ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. అభిమానులందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని, ఆయన త్వరలోనే మళ్లీ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

రాంచరణ్ గాయంపై తెలిసిన వెంటనే అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ ఆయనకు మద్దతు తెలియజేశారు. పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా రాంచరణ్ ఆరోగ్యం గురించి విచారిస్తూ, త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకున్నారు. ప్రస్తుతం ‘పెద్ది’ సినిమా షూటింగ్‌కు తాత్కాలికంగా విరామం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇప్పటికే పలుసార్లు యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో నిజాయితీగా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న రాంచరణ్, ఇలాంటి చిన్నపాటి గాయాలను అధిగమించి మళ్లీ శక్తివంతంగా తిరిగి రావడం కొత్త విషయం కాదు. ఈసారి కూడా ఆయన త్వరగా కోలుకుని తిరిగి కెమెరా ముందుకు వస్తారని అభిమానులు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా, అభిమానుల ప్రార్థనలు, సహచరుల మద్దతు మధ్య రాంచరణ్ త్వరగా కోలుకుని, ‘పెద్ది’ సినిమా షూటింగ్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారని ఆశిద్దాం. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆయన మరిన్ని అద్భుతమైన సినిమాలతో మళ్లీ అలరించాలని ఎదురుచూస్తున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

