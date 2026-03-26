Ram Charan: వైద్యులకు థాంక్స్ చెప్పిన చిరంజీవి.. రామ్ చరణ్ కంటికి ఆపరేషన్..
Ram Charan: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు.
Ram Charan: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. తన తాజా చిత్రం ‘పెద్ది’ (Peddi) షూటింగ్లో చరణ్ గాయపడటంతో ఆయన కంటికి చిన్న శస్త్రచికిత్స (Surgery) జరిగినట్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.
వైద్యులకు చిరంజీవి కృతజ్ఞతలు
ఈ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వైద్యులకు చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "చరణ్ కనురెప్పకు సరైన సమయంలో, ఎంతో నైపుణ్యంతో సర్జరీ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మొదట మాకు కొంత ఆందోళన కలిగినప్పటికీ, మీ మాటలు మా భయాన్ని పోగొట్టి ధైర్యాన్నిచ్చాయి. మా కుటుంబం మీకు ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉంటుంది" అని చిరంజీవి తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
షూటింగ్లో ఏం జరిగింది?
బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘పెద్ది’ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక యాక్షన్ సీన్ లేదా కీలక సన్నివేశం చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు చరణ్ కంటికి గాయమైంది. వైద్యుల సూచన మేరకు కొన్ని రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాతే ఆయన మళ్లీ సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ఏప్రిల్ 30న 'పెద్ది' ఆగమనం
భారీ అంచనాల మధ్య రూపొందుతున్న ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో శివరాజ్కుమార్, జగపతిబాబు, దివ్యేందు వంటి దిగ్గజ నటులు నటిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని మెగా అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.