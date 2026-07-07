రాజా ది రాజా’తో మరో వైవిధ్యమైన ప్రయోగం… ఆకట్టుకుంటున్న ట్రైలర్
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. 'రాజా ది రాజా' అనే యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్తో సరికొత్త కథాంశం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది
‘రాజా ది రాజా:టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. 'రాజా ది రాజా' అనే యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్తో సరికొత్త కథాంశం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్' ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విడుదల చేయడానికి ముందుకు రావడంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. జూలై 17న ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఆకట్టుకుంటున్న ట్రైలర్ … కథాంశం
ఇటీవల విడుదలైన 'రాజా ది రాజా' ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. దర్శకుడు అనిల్ బోయిడపు పునర్జన్మ (reincarnation), ప్రేమ , భావోద్వేగాల మేళవింపుతో ఈ కథను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. గత జన్మలోని అసంపూర్తి ప్రేమ కథను ప్రస్తుత కాలంలో ఎలా పూర్తి చేసుకున్నారనే అంశాన్ని చాలా ఆసక్తికరంగా మలిచారు. రెండు వేర్వేరు కాలమానాలకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ కథను నడిపించిన తీరు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది.
అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలు
ఈ చిత్రానికి బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారికా దాసరి నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ పసుపులేటి రూపొందించిన రాజభవనం సెట్స్ సినిమాకు అత్యంత ప్రామాణికతను చేకూర్చాయి. మరోవైపు ఛాయాగ్రాహకుడు రవికిరణ్ బోయిడపు రెండు కాలగమనాలను ఎంతో రిచ్గా తన కెమెరాలో బంధించారు. సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె. రాబిన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాలోని ఎమోషన్లను మరింత లోతుగా ఆవిష్కరించింది.
నటీనటుల ప్రతిభ ... క్రేజ్
ఈ చిత్రంలో రుత్విక్ , విశాఖ ధీమాన్ జంటగా నటిస్తున్నారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, చిత్ర నిర్మాత కె. నిహారికా దాసరి, హీరో రుత్విక్కు స్వయానా సోదరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా యూత్ ఆడియన్స్ను టార్గెట్ చేస్తూ వస్తోంది. జూలై 17న థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రం, పీరియడ్ డ్రామాలను , ప్రేమ కథలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఒక రిఫ్రెషింగ్ అనుభూతిని అందించనుంది. మైత్రీ మూవీ వారి డిస్ట్రిబ్యూషన్ తోడవ్వడంతో, సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ లభించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.