రాజమౌళి 'వారణాసి'లో ప్రియాంకా చోప్రా యాక్షన్ లుక్!
Varanasi: టాలీవుడ్ జక్కన్న ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై రోజురోజుకూ అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
Varanasi: టాలీవుడ్ జక్కన్న ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'పై రోజురోజుకూ అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇప్పటికే భారీ తారాగణం, అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమా వార్తల్లో నిలుస్తుండగా, తాజాగా ఈ చిత్రంలో మందాకినిగా నటిస్తున్న గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంకా చోప్రా యొక్క కొత్త లుక్ సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'ఎంటర్టైన్మెంట్ వీక్లీ'లో ప్రియాంకా చోప్రా ఫోటోను ప్రచురించడం ఈ సినిమాకు దక్కిన అరుదైన గౌరవం. అందులో ప్రియాంక చాలా ఉగ్రమైన , యాక్షన్ ప్యాక్డ్ అవతారంలో కనిపిస్తోంది. యుద్ధానికి సిద్ధమైన యోధురాలిలా ఆమె పోజు ఇస్తుండటంతో, అభిమానులు ఆ ఫోటోను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ లుక్ క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. ఆమె నటన, గెటప్ చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయని, ఈ పాత్ర ఆమె కెరీర్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ప్రేక్షకులు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
రాజమౌళి మార్క్ భారీ చిత్రం
మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'వారణాసి'ని రాజమౌళి అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రతి ఫ్రేమ్ను ఎంతో కష్టపడి, కనువిందుగా మలచడంలో రాజమౌళికి ఉన్న పేరుకు తగ్గట్టే, ఈ చిత్రంలో ప్రతి పాత్రకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. కథానాయకుడు మహేష్ బాబు సరసన ప్రియాంకా చోప్రా మందాకినిగా నటిస్తుండటంతో, వారిద్దరి కాంబినేషన్ చూడాలని సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల
ప్రియాంక చోప్రా లుక్ మాత్రమే కాకుండా, ఈ చిత్రం ఎప్పుడు విడుదలవుతుందా అని అందరూ వేచి చూస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని, 'వారణాసి' చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై ఉన్న బజ్ చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రాజమౌళి టేకింగ్ , ప్రియాంక, మహేష్ బాబుల నటన ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన విజువల్ ట్రీట్ ఇవ్వనుంది.