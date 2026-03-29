Prabhas: ప్రశాంత్ వర్మ ‘మహాకాళి’లో ప్రభాస్? పూనకాలు బాసూ..!
Prabhas: ప్రశాంత్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న 'మహాకాళి' చిత్రంలో ప్రభాస్ ఒక పవర్ఫుల్ అతిథి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారని టాక్. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ పాత్ర, సినిమాకే హైలైట్ కానుంది.
Prabhas: ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుండి రాబోతున్న 'మహాకాళి' చిత్రం ఇప్పుడు భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో ఒక పవర్ఫుల్ అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారనే వార్త నెట్టింట మంటలు పుట్టిస్తోంది. ఈ క్రేజీ అప్డేట్తో సినిమాపై అంచనాలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకాయి.
'హనుమాన్' సినిమాతో తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచానికి చాటిన దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ, భారతీయ ఇతిహాసాలను ఆధునిక సూపర్ హీరో కథలతో ముడిపెట్టి ఒక సరికొత్త మాయాలోకాన్ని సృష్టించారు. ఇప్పుడు ఆ యూనివర్స్ నుండి వస్తున్న తొలి ఫీమేల్ సూపర్ హీరో చిత్రం 'మహాకాళి'. అయితే, ఈ సినిమాలో కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు, ఊహించని ఒక భారీ సర్ ప్రైజ్ దాగి ఉందట. అదే పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఎంట్రీ.
సైలెంట్గా షూటింగ్ పూర్తి చేసిన ప్రభాస్?
సాధారణంగా ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ నటుడు ఒక సినిమాలో ఉన్నారంటే హంగామా మామూలుగా ఉండదు. కానీ, ప్రశాంత్ వర్మ అత్యంత రహస్యంగా ప్రభాస్ పాత్రకు సంబంధించిన షూటింగ్ను పూర్తి చేశారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఈ పాత్ర నిడివి తక్కువైనా, సినిమా కథను మలుపు తిప్పే స్థాయిలో ఉంటుందని సమాచారం. ఒకవేళ థియేటర్లో ప్రభాస్ ఎంట్రీ పడితే, ఆ విజువల్స్ చూసి అభిమానులకు పూనకాలు రావడం ఖాయం. ప్రశాంత్ వర్మ మేకింగ్ స్టైల్, ప్రభాస్ కటౌట్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయాల్సిందే.
బెంగాల్ నేపథ్యంలో పవర్ఫుల్ కథ
పశ్చిమ బెంగాల్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో కన్నడ నటి భూమి శెట్టి టైటిల్ రోల్ పోషిస్తోంది. ఒక సామాన్య యువతి 'మహాకాళి' శక్తిని ఎలా పొందింది? అన్యాయాన్ని ఎలా ఎదిరించింది? అనేదే ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అక్షయ్ ఖన్నా 'శుక్రాచార్యుడు' అనే విలక్షణమైన నెగటివ్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. పురాణాల్లోని అసుర గురువు శుక్రాచార్యుడి ఛాయలున్న ఈ పాత్రకు, ప్రభాస్ పోషించబోయే దైవిక శక్తి గల పాత్రకు మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు హైలైట్గా నిలుస్తాయని టాక్.
ఎందుకు ఈ కలయిక ప్రత్యేకం?
ప్రశాంత్ వర్మ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వాడకంలో దిట్ట. ప్రభాస్ను ఆయన వెండితెరపై ఎలా చూపిస్తారో అన్న కుతూహలం అందరిలోనూ ఉంది. హనుమాన్ ద్వారా ప్రారంభమైన ఈ యూనివర్స్, ప్రభాస్ వంటి బిగ్ స్టార్ రాకతో గ్లోబల్ లెవల్కు చేరుకోవడం ఖాయం. స్మరణ్ సాయి సంగీతం, ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ నిర్మాణ విలువలు ఈ సినిమాను మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లనున్నాయి.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ 'ఫౌజీ', 'సలార్ 2' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆయన ఒక చిన్న పాత్రకైనా ఒప్పుకున్నారంటే, ప్రశాంత్ వర్మ రాసుకున్న కథలో అంతటి దమ్ము ఉండి ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మొత్తానికి మహాకాళి కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, భారతీయ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఒక మైలురాయి కాబోతోంది. ప్రభాస్ పాత్రపై అధికారిక ప్రకటన వస్తే మాత్రం, సోషల్ మీడియా షేక్ అవ్వడం గ్యారెంటీ.