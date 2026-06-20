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అవకాశం వస్తే పాటలు కూడా పాడేవాడిని.. ప్రభాస్

Prabhas: ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ తెరపై ఒక అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు అద్భుత సృష్టిగా వచ్చిన 'సింగ్ గీతం' సినిమా సినీ ప్రియులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 20 Jun 2026 3:05 PM IST
Prabhas
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అవకాశం వస్తే పాటలు కూడా పాడేవాడిని.. ప్రభాస్

Prabhas: ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ తెరపై ఒక అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు అద్భుత సృష్టిగా వచ్చిన 'సింగ్ గీతం' సినిమా సినీ ప్రియులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ఈ సినిమాను చూసిన పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, తనదైన శైలిలో చిత్ర బృందంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్‌తో కలిసి ఆయన చేసిన ఒక ప్రమోషనల్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట సెన్సేషన్‌గా మారింది.

ఆ ప్రయోగంలో నన్ను ఎందుకు తీసుకోలేదు?

'సింగ్ గీతం' సినిమా చూసిన ప్రభాస్, ఆ మేజిక్ నుంచి బయటకు రాలేకపోయారు. నాగ్ అశ్విన్‌తో జరిగిన సంభాషణలో భాగంగా, "ఇంతటి అద్భుతమైన ప్రయోగాత్మక చిత్రంలో నన్ను ఎందుకు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు?" అని ప్రభాస్ సరదాగా ప్రశ్నించారు. తనకు ప్రయోగాత్మక చిత్రాలన్నా, కొత్త ప్రయత్నాలన్నా ఎంతో ఇష్టమని చెబుతూనే, అవకాశం వస్తే పాటలు కూడా పాడేవాడినని చమత్కరించారు. తనకంటే ముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నాని, నాగచైతన్య, అడివి శేష్ వంటి నటులు ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించినా, ప్రభాస్ స్టైల్ మాత్రం అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్విస్తోంది.


దిగ్గజ దర్శకుడి విజన్‌కు సలామ్

ఈ చిత్రం తయారీ వెనుక ఉన్న కష్టాన్ని, దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు దార్శనికతను ప్రభాస్ ఎంతో గౌరవంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. సింగీతం గారు తన ఇంట్లోనే ఉండి, వర్చువల్ మానిటర్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని ఎలా పర్యవేక్షించారో తెలుసుకున్న ప్రభాస్ ఆశ్చర్యపోయారు. ముఖ్యంగా, సినిమాలో సంభాషణలే పాటలుగా సాగే విధానం ఆయనకు ఎంతో నచ్చింది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం, సన్నివేశాల రూపకల్పన గురించి తెలుసుకుంటూ, ఆ సినిమా ప్రపంచంలోనే ప్రభాస్ పూర్తిగా లీనమైపోయారు.

కల్కి 2 ప్రస్తావన.. ఆ చిలిపి ట్విస్ట్!

వీడియోలో నాగ్ అశ్విన్ 'కల్కి 2' రిహార్సల్స్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, వచ్చే నెల నుండే ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాలని ప్రభాస్‌ను కోరారు. అయితే ప్రభాస్ మాత్రం అప్పటికే 'సింగ్ గీతం' లోకంలో ఉండిపోయి, దానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. వీడియో చివరలో నాగ్ అశ్విన్ తనను తాకగానే, తాను సరదాగా 'బంగారంగా మారిపోయానని' ప్రభాస్ చేసిన రియాక్షన్ ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని పంచింది.

ప్రభాస్ వంటి అగ్రనటుడు ఒక ప్రయోగాత్మక చిత్రాన్ని ఇంతలా ఆదరించడం, దానికి తనవంతు ప్రమోషన్ కల్పించడం పరిశ్రమలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ సినిమా కేవలం ఒక చిత్రం మాత్రమే కాదు, తెలుగు సినిమా గర్వించదగ్గ ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగమని ప్రభాస్ రియాక్షనే నిదర్శనం!

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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