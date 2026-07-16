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ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' విడుదల తేదీ ఫిక్స్!

Fauzi: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక యుద్ధ నేపథ్య చిత్రం ‘ఫౌజీ’పై తాజా అప్‌డేట్ సినీ ప్రియుల్లో ఉత్కంఠను పెంచింది.

Srinivas Rao
Published on: 16 July 2026 12:17 PM IST
Fauzi
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ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' విడుదల తేదీ ఫిక్స్!

Fauzi: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక యుద్ధ నేపథ్య చిత్రం ‘ఫౌజీ’పై తాజా అప్‌డేట్ సినీ ప్రియుల్లో ఉత్కంఠను పెంచింది. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్, ప్రభాస్ రౌద్రరూపాన్ని చూపిస్తూ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. డిసెంబర్ 3, 2026న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుందని చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

యుద్ధ క్షేత్రంలో ప్రభాస్ సంచలనం

ప్రభాస్ అంటేనే భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లకు మారుపేరు. ఇప్పుడు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘ఫౌజీ’ చిత్రం కోసం ప్రభాస్ మరోసారి తన నట విశ్వరూపాన్ని చూపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో, రక్తం చిందిస్తూ, చేతిలో తుపాకీతో యుద్ధభూమిలో నిలబడిన ప్రభాస్ రూపం అభిమానులకు గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఈ పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా ఆకాశానికి తాకేలా చేసింది. యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.

భారీ బడ్జెట్.. భారీ తారాగణం

దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయల భారీ వ్యయంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలవనున్న ఈ ప్రాజెక్టులో నటీనటుల ఎంపిక కూడా అంతే గొప్పగా ఉంది. కథానాయికగా ఇమాన్వి నటిస్తుండగా, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, మిథున్ చక్రవర్తి , చైత్ర జె. అచార్ వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. సాంకేతిక విలువలు, నిర్మాణ స్థాయి , నటుల ప్రతిభ ఈ సినిమాను ఒక కళాఖండంగా మలచబోతున్నాయి.

డిసెంబర్ 3న బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి

ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం, ఆరు భారతీయ భాషల్లో డిసెంబర్ 3, 2026న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడంతో ప్రభాస్ అభిమానుల సంబరాలు మొదలయ్యాయి. హను రాఘవపూడి తనదైన శైలిలో ప్రేమ , యుద్ధం కలగలిసిన కథనాన్ని అద్భుతంగా తెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే పలు విజయవంతమైన చిత్రాలు అందించిన ఈ నిర్మాణ బృందం, 'ఫౌజీ'తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సినిమా విడుదలయ్యే వరకు ప్రతి అప్‌డేట్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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