శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా "పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ" చిత్ర మోషన్ పోస్టర్ విడుదల. యతీంద్ర, రమ్య దినేష్ జంటగా ఏ. ఫణీంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ విశేషాలు ఇక్కడ చదవండి.

Arun Chilukuri
Published on: 27 March 2026 3:13 PM IST
Podaganti Mayya Ninnu Purushottama Motion Poster: కొలచెల డ్రీమ్ వర్క్స్ పతాకంపై యతీంద్ర, రమ్య దినేష్ హీరో హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న సరికొత్త చిత్రం "పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ". ఏ. ఫణీంద్ర దర్శకత్వంలో సురేఖ కొలచెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం యొక్క మోషన్ పోస్టర్‌ను శ్రీరామ నవమి పర్వదినం సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఘనంగా విడుదల చేశారు.

ఒకే రాత్రిలో జరిగే ఉత్కంఠభరిత కథ:

ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ.. ఇది ఒక విభిన్నమైన కామెడీ డ్రామా మరియు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అని తెలిపారు. కేవలం ఒక రాత్రి సమయంలో ఒక హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగే ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ముఖ్యంగా హీరో యతీంద్ర ఈ చిత్రంలో ఒక విభిన్నమైన 'బ్రాహ్మణ' గెటప్‌లో కనిపించనుండటం విశేషం. టైటిల్ వినూత్నంగా ఉండటంతో ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

ఏప్రిల్ 15 నుంచి షూటింగ్:

శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా విడుదల చేసిన మోషన్ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన లభిస్తోందని మేకర్స్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇక సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్ గురించి వివరిస్తూ.. ఏప్రిల్ 15 తర్వాత అమలాపురం మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. సింగిల్ షెడ్యూల్‌లో సుమారు 40 రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా చిత్రీకరణ జరిపి సినిమాను పూర్తి చేస్తామని చిత్ర యూనిట్ పేర్కొంది. సాంకేతిక హంగులతో, సరికొత్త కథనంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.


Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
