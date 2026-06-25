Peddi: దుమ్మురేపుతున్న 'పెద్ది' 'విలేజ్ రాకర్' లిరికల్ వీడియో!
Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి, సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ భారీ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన 'విలేజ్ రాకర్' లిరికల్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' వీరవిహారం
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం విడుదలైన నాటి నుండి ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను ఆకట్టుకుంటూ వస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా, రామ్చరణ్ను సరికొత్త మాస్ లుక్లో చూపించింది. కంటెంట్, యాక్షన్ , ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 400 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషం. టాలీవుడ్లో ఈ ఏడాది వచ్చిన అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా ఈ చిత్రం నిలిచింది.
'విలేజ్ రాకర్' పాటతో పెరిగిన జోష్
సినిమా ఘనవిజయం సాధించిన నేపథ్యంలో, అందులోని 'విలేజ్ రాకర్' సాంగ్ వీడియో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ పాట, సినిమా సక్సెస్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ర్యాప్ , గ్రామీణ బీట్స్ మిశ్రమంతో సాగే ఈ పాటను అభిమానులు మళ్లీ మళ్లీ వింటున్నారు. ఈ లిరికల్ వీడియోలో ఉన్న వైబ్రెంట్ విజువల్స్, రామ్ చరణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లాయి.
శివ రాజ్కుమార్, జాన్వీ కపూర్ క్రేజ్
రామ్చరణ్తో పాటు సీనియర్ నటుడు శివ రాజ్కుమార్ , జాన్వీ కపూర్ పాత్రలు ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. వారిద్దరి పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. భారీ బడ్జెట్, ఉన్నతమైన నిర్మాణ విలువలు , బలమైన కథాంశంతో వచ్చిన 'పెద్ది' చిత్రం, భారతీయ సినిమా రంగంలో ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసింది. 400 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం ద్వారా మెగా పవర్ స్టార్ తన స్టామినాను మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.