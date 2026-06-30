Home సినిమాఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్ 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' ప్రకటనతో షేక్ అవుతున్న సోషల్ మీడియా!

ఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్ 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' ప్రకటనతో షేక్ అవుతున్న సోషల్ మీడియా!

Jr NTR: ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వచ్చేసింది! 'అరవింద సమేత' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత, 'మాటల మాంత్రికుడు' త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మరోసారి జతకట్టారు.

Srinivas Rao
Published on: 30 Jun 2026 11:54 AM IST
Jr NTR
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ఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్ 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' ప్రకటనతో షేక్ అవుతున్న సోషల్ మీడియా!

Jr NTR: ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వచ్చేసింది! 'అరవింద సమేత' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత, 'మాటల మాంత్రికుడు' త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మరోసారి జతకట్టారు. ఈసారి వీరిద్దరి కలయికలో రాబోయే చిత్రం పురాణ నేపథ్యంతో, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందనుంది.

శివ పుత్రుని కథాగానం

ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో ఆసక్తికరమైన పోస్ట్‌ను పంచుకున్నారు. "శివ పుత్రుడా.. పార్వతీ తనయుడా.. శాశ్వత సేనాధిపతి.. మరోసారి త్రివిక్రమ్‌తో!" అంటూ ఆయన చేసిన ప్రకటన నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ చిత్రం లార్డ్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (కార్తికేయుడు/కుమార స్వామి) జీవితం , యుద్ధ దేవతగా ఆయనకున్న విశిష్టత ఆధారంగా తెరకెక్కనుందని స్పష్టమవుతోంది.



పోస్టర్ లోని లోతైన సందేశం

చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ అభిమానులలో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. ఒక పదునైన 'వేలు' (ఈటె) , యుద్ధభూమి నేపథ్యంలో ఉన్న పోస్టర్, "One spear. One purpose. One Divine Reckoning" (ఒకే ఆయుధం.. ఒకే లక్ష్యం.. ఒకే దైవిక తీర్పు) అనే శక్తివంతమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్‌లో త్రిశూలం , DNA ఆకృతిని పోలి ఉండే విజువల్స్ ఉండటం, ఈ సినిమా ఆధునికతను మరియు పురాణాలను జోడిస్తూ సాగే ఒక అద్భుత ప్రయాణం కావచ్చని సూచిస్తున్నాయి.

భారీ నిర్మాణ విలువలు

ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ , ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పతాకాలపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) , నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందించబోతున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతం , త్రివిక్రమ్ మాటలు తోడైతే, ఈ చిత్రం వెండితెరపై ఒక దృశ్య కావ్యంలా మారుతుందనడంలో సందేహం లేదు.

ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో 'డ్రాగన్' చిత్రంలో బిజీగా ఉండగా, త్రివిక్రమ్ వెంకటేష్‌తో 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా పనుల్లో ఉన్నారు. ఈ పనులు పూర్తయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్-త్రివిక్రమ్ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రాబోతున్న ఈ సినిమా, టాలీవుడ్ స్థాయిని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెలువడనున్నాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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