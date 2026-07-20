Home సినిమాCon City: ఓటీటీకి రానున్న అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్ 'కాన్ సిటీ': స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

Con City: ఓటీటీకి రానున్న అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్ 'కాన్ సిటీ': స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

Con City: టాలెంటెడ్ హీరో అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం 'కాన్ సిటీ' (Con City).

Srinivas Rao
Published on: 20 July 2026 3:25 PM IST
Con City
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Con City: ఓటీటీకి రానున్న అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్ 'కాన్ సిటీ': స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

Con City: టాలెంటెడ్ హీరో అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం 'కాన్ సిటీ' (Con City). నూతన దర్శకుడు హరీష్ దురైరాజ్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరించగా, తాజాగా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికగా ఈ సినిమా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

కథాంశం .. థియేట్రికల్ రెస్పాన్స్

జూన్ 26న థియేటర్లలో విడుదలైన 'కాన్ సిటీ' చిత్రం, మంగళూరు నేపథ్యంలో సాగే ఒక విభిన్న కథాంశంతో తెరకెక్కింది. సాధారణ కుటుంబంగా కనిపించే అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్, యోగి బాబు , వడివుక్కరసిల కుటుంబం అసలు రూపం ఒక నిపుణులైన మోసగాళ్ల ముఠా. అయితే వారి వికలాంగుడైన కుమారుడు జీవ కిడ్నాప్ కావడంతో, ఆ బాలుడిని రక్షించుకోవడానికి , కిడ్నాపర్‌ను పట్టుకోవడానికి ఆ కుటుంబం ఒక చివరి భారీ మోసానికి తెరలేపుతుంది.

ఇక ఈ చిత్రంలో యోగి బాబు, సాక్షి వైద్య, రాధా రవి, తంబి రామయ్య తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి , క్రిటిక్స్ నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో కొన్ని రొటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ, విభిన్నమైన కామెడీ , డ్రామా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ తేదీ

థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత, ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ డిజిటల్ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా విడుదల చేయనున్నారు. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం జూలై 24 నుండి 'కాన్ సిటీ' సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు త్వరలోనే ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

సాంకేతిక నిపుణులు … నిర్మాణం

పవర్ హౌస్ పిక్చర్స్ తమ తొలి ప్రయత్నంగా ఎం&ఎం మూవీ మేకర్స్ , క్లౌట్ స్టూడియోస్ సహకారంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. ఈ సినిమాకు అరవింద్ విశ్వనాథన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, అరుళ్‌మోసెస్ ఎ ఎడిటర్‌గా, రాజ్ కమల్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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