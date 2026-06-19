కాజల్ అగర్వాల్ బర్త్డే స్పెషల్.. ‘NBK111’ నుండి షాకింగ్ డీగ్లామ్ ఫస్ట్ లుక్ అవుట్!
NBK111: బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘NBK111’.
Kajal Aggarwal: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, మాస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘NBK111’. ‘వీరసింహారెడ్డి’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇటీవల బాలయ్య బర్త్డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన స్పెషల్ గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేయగా.. తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి మరో క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది.
ఎప్పుడూ చూడని లుక్లో చందమామ..
ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటిస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. సాధారణంగా గ్లామరస్, బబ్లీ క్యారెక్టర్లలో మెరిసే కాజల్ను ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని సరికొత్తగా ఆవిష్కరించారు. పోస్టర్లో కాజల్ చాలా ఇంటెన్సివ్, పవర్ఫుల్ డీగ్లామ్ లుక్లో కనిపించి అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేసింది. ఈ యాక్షన్ ఎండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాలో ఆమె పాత్ర చాలా విలక్షణంగా, కథను మలుపు తిప్పే విధంగా ఉండబోతోందని ఈ లుక్ చూస్తేనే స్పష్టమవుతోంది.
రేసులోకి మంచు మనోజ్.. ముంబైలో శరవేగంగా షూటింగ్!
ఈ సినిమాలో మరో సెన్సేషనల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే.. రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ ఒక అత్యంత కీలకమైన, పవర్ఫుల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. బాలయ్య ఎనర్జీకి తోడు మంచు మనోజ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ తోడవ్వడం సినిమాపై హైప్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కీలక షెడ్యూల్ షూటింగ్ ముంబై పరిసర ప్రాంతాలలో శరవేగంగా జరుగుతోంది.
బాలయ్య కెరీర్లోనే భారీ బడ్జెట్ మూవీ!
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. థమన్ ఈ చిత్రానికి హై-ఆక్టేన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మాస్ సాంగ్స్ అందిస్తున్నారు. బలమైన క్యారెక్టరైజేషన్లు, మైండ్ బ్లోయింగ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్తో తెరకెక్కుతున్న ‘NBK111’ బాలకృష్ణ కెరీర్లోనే మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. కాజల్ బర్త్డే లుక్ రిలీజ్తో ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్లో సరికొత్త చర్చ మొదలైంది!