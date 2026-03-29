Nayanthara: దిల్ రాజు బాలీవుడ్ మూవీ.. సల్మాన్ జోడీగా నయనతార

Nayanthara: స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్ తో ఒక మూవీ తీయబోతున్నారు. ఆ మూవీలో నయనతార హీరోయిన్ గా చేయబోతున్నారు.

KVD Varma
Published on: 29 March 2026 6:51 PM IST
Nayanthara: లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆమె తన స్టార్ హోదాను నిలబెట్టుకుంటున్నారు. నయనతార తెలుగుతో సహా అన్ని దక్షిణాది భాషలలో కథానాయికగా నటించారు. కానీ మూడేళ్ల క్రితమే అంటే 2023లో, ఆమె మొదటిసారిగా బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. అది కూడా షారుఖ్ ఖాన్ నటించిన 'జవాన్' చిత్రం ద్వారా. ఇప్పుడు నయనతార మళ్లీ ఒక హిందీ చిత్రంలో నటించబోతున్నారు. ఈసారి మరో స్టార్ ఖాన్‌తో.

సల్మాన్ ఖాన్‌తో నటించడానికి నయనతార సిద్ధంగా ఉంది. సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటించనుంది. ఇందులో విశేషం ఏమిటంటే, ఈ చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాత ఇద్దరూ టాలీవుడ్ కి చెందినవారే. ఈ కారణంగానే, ఒక బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడి సరసన కథానాయికగా ఒక దక్షిణాది స్టార్ నటిని ఎంపిక చేశారని భావిస్తున్నారు.

ప్రముఖ నిర్మాత, పంపిణీదారు దిల్‌ రాజు, సల్మాన్ ఖాన్ కథానాయకుడిగా ఒక కొత్త చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ తెలుగు దర్శకుడు వంశీ పైడపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్ 'మాతృభూమి' (గతంలో బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాల్వాన్) అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు, దీని షూటింగ్ క్లైమాక్స్ దశలో ఉంది. దీని తరువాత దిల్ రాజు మూవీ ఉంటుంది.

వంశీ పైడపల్లి భిన్నమైన చిత్ర దర్శకుడు. సామాజిక సందేశంతో కూడిన వాణిజ్య చిత్రాలను రూపొందించడంలో వంశీకి మంచి పేరు ఉంది. వంశీ తొలి చిత్రం ప్రభాస్ నటించిన 'మున్నా'. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన ఫ్యామిలీ చిత్రం 'బృందావనం' భారీ విజయం సాధించాయి. రామ్ చరణ్ నటించిన 'ఎవడు' కూడా హిట్టయింది. ఫీల్-గుడ్ చిత్రం 'ఊపిరి', సామాజిక సందేశంతో జాతీయ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్న 'మహర్షి' చిత్రాలకు కూడా వంశీనే దర్శకత్వం వహించారు. 2023లో విడుదలైన, తలపతి విజయ్ నటించిన 'వరిసు' చిత్రానికి కూడా వంశీ పైడపల్లి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పుడు ఆయన సల్మాన్ ఖాన్‌తో హిందీలో ఒక మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీతోనే హీరోయిన్ గా నయనతార ఫిక్స్ అయింది.

షారూక్ ఖాన్ తో హీరోయిన్ గా చేసిన నయనతార ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ తో బాలీవుడ్ లో రెండో సినిమా చేయబోతుండడం విశేషం. ఇక నయనతార ఈమధ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేసిన మన శంకర వర ప్రసాద్ సూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే.

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

