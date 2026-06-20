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నాగబంధం ట్రైలర్: విజువల్ వండర్‌గా రానున్న సాహసం!

Nagabandham: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం 'నాగబంధం' నుంచి తాజాగా ట్రైలర్ విడుదలైంది.

Srinivas Rao
Published on: 20 Jun 2026 11:02 AM IST
Nagabandham
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నాగబంధం ట్రైలర్: విజువల్ వండర్‌గా రానున్న సాహసం!

Nagabandham: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం 'నాగబంధం' నుంచి తాజాగా ట్రైలర్ విడుదలైంది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామ దర్శకత్వంలో విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, కేవలం ఒక పౌరాణిక కథగా మాత్రమే కాకుండా, అద్భుతమైన యాక్షన్, మిస్టరీ , అడ్వెంచర్ కలబోతగా తెరకెక్కుతోంది. ఈ భారీ చిత్రం జూలై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ట్రైలర్‌లోని ముఖ్యాంశాలు: ఒక ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం

ట్రైలర్ ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకులను ఒక మిస్టరీ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో దాగి ఉన్న ఒక పవిత్రమైన నిధి 'బ్రహ్మ కమలం' చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. శతాబ్దాలుగా అదృశ్య శక్తులచే కాపాడబడుతున్న ఈ రహస్యం, ఒక దుష్టశక్తి చేతికి చిక్కితే ప్రపంచానికి ఎలాంటి ప్రమాదం వస్తుంది అనే పాయింట్ ఉత్కంఠను పెంచుతోంది. ఈ కథలో నాగ సాధువులు, పరమశివుడి అంశం , పురాతన ప్రవచనాలు కీలకంగా మారనున్నాయని ట్రైలర్ స్పష్టం చేస్తోంది.



సాంకేతిక విలువలలో 'నాగబంధం' మేనియా

ట్రైలర్ యొక్క ప్రధాన బలం దాని భారీతనం , ఊహాజనిత ప్రపంచం. దర్శకుడు అభిషేక్ నామ కేవలం భక్తి మార్గంలోనే కాకుండా, సాహసం మరియు మిస్టరీని జోడించి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు.

సినిమాటోగ్రాఫర్ సౌందర్ రాజన్ ఎస్ ప్రతి ఫ్రేమ్‌ను ఒక పెయింటింగ్‌లా మలిచారు. ఆలయ నిర్మాణాలు , భారీ సెట్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. జునైద్ ఖాన్ , అభే అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. ఉత్కంఠను పెంచే సంగీతం ప్రేక్షకులను థియేటర్లో సీటు అంచున కూర్చోబెడుతుంది. ఎన్.ఐ.కె స్టూడియోస్ , అభిషేక్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ విలువలు చాలా ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉన్నాయి.

హీరో విరాట్ కర్ణ ఈ పాత్రలో చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపించారు. తన శారీరక దృఢత్వంతో పాటు భావోద్వేగాలను పండించడంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక ఎన్సెంబుల్ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే, నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతి బాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్ , మురళీ శర్మ వంటి వారు తమ నటనతో సినిమాకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చారు.

మొత్తానికి 'నాగబంధం' ఒక సరికొత్త ఫాంటసీ, మిస్టరీ , యాక్షన్ అనుభూతిని పంచడానికి సిద్ధమైంది. పురాణాలకు, ఆధునిక సాహసానికి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన ఈ చిత్రం, జూలై 3న వెండితెరపై మంత్రముగ్ధులను చేయడం ఖాయమని ట్రైలర్ చెబుతోంది.

NagabandhamNagabandham TrailerAbhishek NamaVirat Karrna
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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