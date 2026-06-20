నాగబంధం ట్రైలర్: విజువల్ వండర్గా రానున్న సాహసం!
Nagabandham: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం 'నాగబంధం' నుంచి తాజాగా ట్రైలర్ విడుదలైంది.
Nagabandham: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం 'నాగబంధం' నుంచి తాజాగా ట్రైలర్ విడుదలైంది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామ దర్శకత్వంలో విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, కేవలం ఒక పౌరాణిక కథగా మాత్రమే కాకుండా, అద్భుతమైన యాక్షన్, మిస్టరీ , అడ్వెంచర్ కలబోతగా తెరకెక్కుతోంది. ఈ భారీ చిత్రం జూలై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ట్రైలర్లోని ముఖ్యాంశాలు: ఒక ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం
ట్రైలర్ ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకులను ఒక మిస్టరీ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో దాగి ఉన్న ఒక పవిత్రమైన నిధి 'బ్రహ్మ కమలం' చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. శతాబ్దాలుగా అదృశ్య శక్తులచే కాపాడబడుతున్న ఈ రహస్యం, ఒక దుష్టశక్తి చేతికి చిక్కితే ప్రపంచానికి ఎలాంటి ప్రమాదం వస్తుంది అనే పాయింట్ ఉత్కంఠను పెంచుతోంది. ఈ కథలో నాగ సాధువులు, పరమశివుడి అంశం , పురాతన ప్రవచనాలు కీలకంగా మారనున్నాయని ట్రైలర్ స్పష్టం చేస్తోంది.
సాంకేతిక విలువలలో 'నాగబంధం' మేనియా
ట్రైలర్ యొక్క ప్రధాన బలం దాని భారీతనం , ఊహాజనిత ప్రపంచం. దర్శకుడు అభిషేక్ నామ కేవలం భక్తి మార్గంలోనే కాకుండా, సాహసం మరియు మిస్టరీని జోడించి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు.
సినిమాటోగ్రాఫర్ సౌందర్ రాజన్ ఎస్ ప్రతి ఫ్రేమ్ను ఒక పెయింటింగ్లా మలిచారు. ఆలయ నిర్మాణాలు , భారీ సెట్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. జునైద్ ఖాన్ , అభే అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. ఉత్కంఠను పెంచే సంగీతం ప్రేక్షకులను థియేటర్లో సీటు అంచున కూర్చోబెడుతుంది. ఎన్.ఐ.కె స్టూడియోస్ , అభిషేక్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ విలువలు చాలా ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉన్నాయి.
హీరో విరాట్ కర్ణ ఈ పాత్రలో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించారు. తన శారీరక దృఢత్వంతో పాటు భావోద్వేగాలను పండించడంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక ఎన్సెంబుల్ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే, నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతి బాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్ , మురళీ శర్మ వంటి వారు తమ నటనతో సినిమాకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చారు.
మొత్తానికి 'నాగబంధం' ఒక సరికొత్త ఫాంటసీ, మిస్టరీ , యాక్షన్ అనుభూతిని పంచడానికి సిద్ధమైంది. పురాణాలకు, ఆధునిక సాహసానికి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన ఈ చిత్రం, జూలై 3న వెండితెరపై మంత్రముగ్ధులను చేయడం ఖాయమని ట్రైలర్ చెబుతోంది.