Tollywood: హారర్ జోనర్లోకి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎంట్రీ: '418' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
Tollywood: టాలీవుడ్లో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, తొలిసారిగా హారర్ జోనర్లోకి అడుగుపెడుతోంది.
Tollywood: టాలీవుడ్లో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, తొలిసారిగా హారర్ జోనర్లోకి అడుగుపెడుతోంది. ఎన్నో భారీ ఎంటర్టైనర్లను అందించిన ఈ నిర్మాణ సంస్థ, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన చిత్రం ‘418’. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించి, అభిమానుల్లో అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ చిత్రం జూలై 31, 2026న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తొలి హారర్ చిత్రం
ఇప్పటివరకు పెద్ద పెద్ద స్టార్లతో కమర్షియల్ చిత్రాలను నిర్మించిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఇప్పుడు సరికొత్తగా హారర్ కథాంశాన్ని ఎంచుకోవడం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ‘418’ పేరుతో వస్తున్న ఈ సినిమా మైత్రీ బ్యానర్లో వస్తున్న తొలి హారర్ మూవీ కావడంతో, దీనిపై సహజంగానే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. చిత్ర యూనిట్ ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను త్వరలోనే మరింత వేగవంతం చేయనుంది.
నటీనటులు … సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ చిత్రంలో సోషల్ మీడియా స్టార్, ‘పతంగ్’ ఫేమ్ ప్రీతి పగడాల కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఆమెతో పాటు చరణ్ లక్కరాజు, సూర్య రాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. కీర్తన్ నాడగౌడ రచన , దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి మరొక ప్రత్యేకత ఉంది. స్టార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తుండటం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. సినిమాటోగ్రఫీని దినేష్ దివాకరన్ నిర్వహించగా, వెంకీ జిజి సంగీతాన్ని అందించారు.
అంచనాలు.. ఆసక్తి
హారర్ సినిమాలంటే కేవలం భయం మాత్రమే కాకుండా, ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలని ప్రేక్షకులు కోరుకుంటారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వంటి పెద్ద నిర్మాణ సంస్థ, ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో, ‘418’ ఖచ్చితంగా థ్రిల్లింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. జూలై 31న థియేటర్లలో ఈ భయానక ప్రయాణాన్ని చూసేందుకు సినీ ప్రియులు సిద్ధమవుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో చిత్రబృందం ట్రైలర్ , మరిన్ని ప్రమోషనల్ వీడియోలను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.