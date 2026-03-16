Lip-Lock Scenes: లిప్లాక్ సీన్స్ వల్ల ఎన్నో అవకాశాలు కోల్పోయాను
Lip-Lock Scenes: లిప్లాక్ సన్నివేశాల వల్ల ఎన్నో అవకాశాలు కోల్పోయానని మృణాల్ ఠాకూర్ తాజాగా జరిగిన ఇంటర్య్వూలో వెల్లడించారు.
Mrunal Thakur : సినీ గ్లామర్ ప్రపంచంలో అవకాశాల కోసం కొందరు రాజీ పడితే, మరికొందరు తమ నైతిక విలువలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. ఈ కోవకు చెందిన నటి మృణాల్ ఠాకూర్. ఒకప్పుడు లిప్లాక్ సీన్స్కు భయపడి, తల్లిదండ్రుల మాట కోసం మంచి అవకాశాలను సైతం వదులుకున్న ఈ ‘సీతారామం’ బ్యూటీ, తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న ఆసక్తికరమైన సంఘర్షణ గురించి ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చ జరుగుతోంది.
కోల్పోయిన ఎన్నో అవకాశాలు
బుల్లితెరపై ‘కుంకుమ భాగ్య’ సీరియల్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన మృణాల్, ఆ తర్వాత వెండితెరపై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ‘సూపర్ 30’, ‘జెర్సీ’ వంటి హిందీ చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నా, టాలీవుడ్లో ‘సీతారామం’ చిత్రం ఆమె కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. అయితే, కెరీర్ ఆరంభంలో మృణాల్ ఎదుర్కొన్న సమస్యలు అందరికీ తెలియనివి.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మృణాల్ మాట్లాడుతూ, తన కెరీర్ ప్రారంభ రోజుల్లో ఒక సినిమాలో నటించినప్పుడు, అందులోని లిప్లాక్ సన్నివేశాన్ని చూసి తన తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా స్పందించారని చెప్పారు. కుటుంబ గౌరవం, వారి మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అటువంటి రొమాంటిక్ సన్నివేశాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. ఫలితంగా, మంచి కథలు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం లిప్లాక్ సీన్స్ ఉన్నాయని తెలియగానే ఎన్నో క్రేజీ ప్రాజెక్టులను ఆమె సున్నితంగా తిరస్కరించాల్సి వచ్చింది.
కెరీర్పై ప్రభావం
ఈ నిర్ణయం వల్ల తాను కోరుకున్న స్థాయికి చేరుకోవడంలో ఆలస్యం జరిగిందని, చాలా మంచి అవకాశాలు చేజారిపోయాయని మృణాల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సినిమా అంటేనే ఒక కళ అని, అందులో పాత్రకు అనుగుణంగా నటించడం ఒక భాగమని నేను మా తల్లిదండ్రులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. మొదట్లో వారు ఇబ్బంది పడినా, చివరికి నా కెరీర్ పట్ల వారికి ఉన్న నమ్మకంతో ఒప్పుకున్నారు అని ఆమె వివరించారు. కాలక్రమంలో తన దృక్పథం మారిందని, సినిమా కథకు అవసరమైతే రొమాంటిక్ లేదా లిప్లాక్ సన్నివేశాల్లో నటించడానికి తాను సిద్ధమేనని మృణాల్ స్పష్టం చేశారు. నటిగా పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయడమే తన బాధ్యత అని ఆమె భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అడివి శేష్ సరసన ‘డెకాయిట్’ చిత్రంలో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్న మృణాల్, కమర్షియల్ హంగులతో పాటు నటనకు ఆస్కారం ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు.
సెలబ్రిటీల జీవితం అంటే కేవలం మెరుపులు మాత్రమే కాదు, తెర వెనుక ఇలాంటి ఎన్నో వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు, కుటుంబ ఆంక్షలు, కెరీర్ సవాళ్లు ఉంటాయి. మృణాల్ ఠాకూర్ తన తల్లిదండ్రులపై ఉన్న ప్రేమాభిమానాలతో కెరీర్ను పణంగా పెట్టినప్పటికీ, తన ప్రతిభతో నేడు స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. ఏ పాత్రలోనైనా ఒదిగిపోయే ఆమె నైజం, నేటితరం నటీమణులకు ఒక పాఠం. ఏది ఏమైనా, లిప్లాక్ వివాదం వల్ల అవకాశాలు కోల్పోయినా, ఇవాళ తన నటనతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్న మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రయాణం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. త్వరలో విడుదల కాబోతున్న ‘డెకాయిట్’ సినిమాతో ఆమె మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.