వర్షంలోనూ తగ్గేదే లేదంటున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి!
Megastar Chiranjeevi: సినిమా అంటేనే చిరంజీవి గారికి ప్రాణం. ఏ వయసులోనైనా, ఎంతటి కష్టమైనా సరే..
Megastar Chiranjeevi: సినిమా అంటేనే చిరంజీవి గారికి ప్రాణం. ఏ వయసులోనైనా, ఎంతటి కష్టమైనా సరే.. ఒకసారి కెమెరా ముందుకు వస్తే ఇక ఆయనలో కనిపించే ఎనర్జీ వేరే లెవల్! ప్రస్తుతం బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో చేస్తున్న 'మెగా 158' షూటింగ్లో ఆయన చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఆయన అంతటి ఉత్సాహాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారో అని సెట్లోని వారంతా మాట్లాడుకుంటున్నారట.
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, చిరంజీవి గారు ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడుతున్నారు. అందుతున్న నివేదికల ప్రకారం, ఇటీవల ఈ చిత్రంలోని ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను ఆయన పూర్తి చేశారు. షూటింగ్ కోసం ఆయన తెల్లవారుజామునే 4 గంటలకు లేచి, తన వర్కవుట్స్ పూర్తి చేసుకుని సిద్ధమవ్వడం విశేషం. ఏకంగా 12 గంటల పాటు సాగిన ఈ షూటింగ్లో, భోజన విరామం మినహా ఆయన ఎక్కడా అలసట ప్రదర్శించలేదట.
వర్షంలోనూ తగ్గని పట్టుదల
ఈ యాక్షన్ సన్నివేశం షూటింగ్ సమయంలో వర్షం కురిసినప్పటికీ, చిరంజీవి గారు షూటింగ్ను ఆపకుండా అదే ఫోకస్తో పని పూర్తి చేశారట. ఆరోగ్య రీత్యా ఇలాంటి కష్టమైన సీన్లకు 'డూప్' వాడాలని దర్శకుడు, నిర్మాతలు సూచించినప్పటికీ.. ప్రేక్షకుల కోసం ఒరిజినాలిటీ ఉండాలనే పట్టుదలతో ఆయనే స్వయంగా నటించారని తెలుస్తోంది. వాతావరణం సహకరించకపోయినా, ఆయన కనబరిచిన క్రమశిక్షణ చూసి సెట్లోని టెక్నీషియన్లు ఫిదా అయిపోయారట.
హైలైట్ కానున్న 'రెయిన్ ఫైట్'
ప్రముఖ స్టంట్ మాస్టర్లు రామ్-లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్ను చాలా గ్రాండ్గా డిజైన్ చేశారు. ఇది సినిమాకే ఒక మేజర్ హైలైట్గా నిలుస్తుందని చిత్రబృందం నమ్మకంగా చెబుతోంది. వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. షూటింగ్ అప్డేట్స్ అధికారికంగా ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, మెగాస్టార్ పడుతున్న ఈ కష్టం గురించి తెలిసి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఆయన డెడికేషన్ను ప్రశంసిస్తున్నారు. మరో పవర్ఫుల్ పాత్రలో మెగాస్టార్ను చూడాలని సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.