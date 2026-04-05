Manchu Vishnu: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మంచు విష్ణు సీరియస్

Home సినిమాManchu Vishnu: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మంచు విష్ణు సీరియస్

Published on: 5 April 2026 4:31 PM IST
Manchu Vishnu
X

Manchu Vishnu: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే జె. అనిరుధ్ రెడ్డి ఇటీవల సినీ పరిశ్రమ మరియు నటీనటులపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్‌లో చిచ్చు రేపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (MAA) తీవ్రంగా ఖండించింది. 'మా' అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు మరియు ఉపాధ్యక్షుడు మాదాల రవి సోషల్ మీడియా మరియు మీడియా వేదికగా ఎమ్మెల్యేకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

రాజకీయ నాయకులకు ఏ పరీక్షలు లేవా?: విష్ణు మంచు

ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి చేసిన సూచనలపై 'మా' అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. "మంచి సూచన.. అయితే, ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేయడానికి ముందు రాజకీయ నాయకులకు ఉండాల్సిన సమానమైన పరీక్షలు ఏంటో అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారితో కలిసి అటువంటి ఉమ్మడి నిబంధనలపై పని చేయడానికి ఓటర్లు ఖచ్చితంగా సంతోషిస్తారు" అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా చురకలు అంటించారు.

ఆధారం లేని మాటలు వద్దు: మాదాల రవి

'మా' ఉపాధ్యక్షుడు మాదాల రవి మాట్లాడుతూ, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ క్రమశిక్షణకు మారుపేరని, ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరంగా, ఆధారం లేకుండా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు.

గౌరవప్రదమైన రంగం: ఈ రంగంలో పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ వంటి పురస్కారాలు అందుకున్న మహనీయులు ఉన్నారని, ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, చిరంజీవి వంటి దిగ్గజాలు సినిమాల ద్వారా సమాజానికి గొప్ప సందేశాలు అందించారని గుర్తుచేశారు.

డ్రగ్స్ నిర్మూలనలో మా పాత్ర: మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనలో 'మా' ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ స్టేట్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరోతో కలిసి 'మా' సన్నిహితంగా పనిచేస్తోందని తెలిపారు.

యువతకు స్ఫూర్తి: చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, విజయ్ దేవరకొండ వంటి అగ్ర నటులు యువతను డ్రగ్స్ కు దూరంగా ఉంచేందుకు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

Vishnu ManchuMAA PresidentMLA Anirudh ReddyMadala Ravi
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X