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మరణానంతరం కూడా ఎందరికో ఆదర్శంగా కె. భాగ్యరాజ్

Bhagyaraj: ప్రముఖ తమిళ సినీ దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు కె. భాగ్యరాజ్ (73) శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు.

Srinivas Rao
Published on: 29 Jun 2026 11:29 AM IST
మరణానంతరం కూడా ఎందరికో ఆదర్శంగా కె. భాగ్యరాజ్
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మరణానంతరం కూడా ఎందరికో ఆదర్శంగా కె. భాగ్యరాజ్

Bhagyaraj: ప్రముఖ తమిళ సినీ దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు కె. భాగ్యరాజ్ (73) శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు. 'స్క్రీన్‌ప్లే కింగ్'గా పేరుగాంచిన ఆయన, తనదైన కథాకథనాలు, సామాజిక అంశాలతో కూడిన హాస్య చిత్రాలతో తమిళ ప్రేక్షకులను దశాబ్దాల పాటు అలరించారు. అయితే, ఆయన మరణం తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

మరణంలోనూ స్ఫూర్తిదాయకం

భాగ్యరాజ్ తన చివరి కోరిక మేరకు మరణానంతరం నేత్రదానాన్ని చేసి, ఇద్దరికి చూపును ప్రసాదించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆయన చివరి కోరికను గౌరవిస్తూ రోటరీ రాజన్ ఐ బ్యాంక్ వైద్యులకు సమాచారం అందించారు. వైద్య బృందం ఆయన నివాసానికి చేరుకుని నేత్రదాన ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. మరణానంతరం కూడా తన నేత్రాల ద్వారా ఇద్దరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి, ఆయన ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచారు.

గుండెపోటుతో హఠాన్మరణం

శనివారం చెన్నైలోని తన నివాసంలో ఉన్న భాగ్యరాజ్‌కు ఒక్కసారిగా గుండెపోటు రావడంతో కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆయన్ను చెన్నైలోని అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

సినీ ప్రస్థానం - విషాదంలో పరిశ్రమ

తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా వద్ద సహాయకుడిగా సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన భాగ్యరాజ్, ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా, నటుడిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆయన గురువు భారతీరాజా మరణించగా, ఇప్పుడు భాగ్యరాజ్ కూడా దూరమవ్వడంతో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి గురైంది.

భాగ్యరాజ్ అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, నటి త్రిషతో పాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఆయన భౌతికకాయాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఆయనకు భార్య పూర్ణిమ, కుమారుడు శంతను, కుమార్తె శరణ్య ఉన్నారు. ఆయన సృజనాత్మకతకు, సామాజిక స్పృహ ఉన్న చిత్రాలకు తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో అభిమానులు.

K. BhagyarajTamil CinemaDirectorActorEye DonationTamil Nadu
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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