వెంకీ - కళ్యాణ్ రామ్ ప్రాజెక్ట్ రీమేకా? క్లారిటీ ఇచ్చిన కీర్తి సురేష్!
Venkatesh-Kalyan Rams: టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి నటిస్తున్న భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రంపై ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
Venkatesh-Kalyan Rams: టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి నటిస్తున్న భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రంపై ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ చిత్రం మలయాళంలో విజయవంతమైన 'గురువాయూరంబల నాడయిల్' సినిమాకు రీమేక్ అని ప్రచారం జరగడంతో అభిమానుల్లో గందరగోళం నెలకొంది. అయితే, ఈ వార్తలపై కథానాయిక కీర్తి సురేష్ స్పందించి పుకార్లకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు.
పుకార్లకు క్లారిటీ ఇచ్చిన కీర్తి సురేష్
ఈ సినిమా సెట్స్ నుండి విడుదలైన ఒక గ్రూప్ ఫోటో, మలయాళ కామెడీ చిత్రం 'గురువాయూరంబల నాడయిల్' పోస్టర్తో పోలి ఉండటంతో, ఇది రీమేక్ అని నెటిజన్లు భావించారు. దీనిపై కీర్తి సురేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, "కాదు, ఇది రీమేక్ కాదు!" అని స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పారు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఒరిజినల్ కథాంశంతో రూపొందుతోందని నిర్ధారణ అయింది.
సినిమా నేపథ్యం … విశేషాలు
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రం ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ సరసన కీర్తి సురేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సరసన కృతి శెట్టి జంటగా నటిస్తున్నారు. అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో కామెడీ, ఎమోషన్స్ మరియు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంశాలను జోడించి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్ (సాహు గారపాటి), సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ , జీ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
అనిల్ రావిపూడి కెరీర్లో ఇది ఒక క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా నిలుస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంగా ఉండగా, 2027 సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఎటువంటి రీమేక్ అంశాలు లేని ఈ సరికొత్త కథ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.