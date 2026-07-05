ఓటీటీ అక్కర్లేదు.. ‘కన్నప్ప’ ఇక యూట్యూబ్లో ఉచితం!
అవా ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ ఈ మూవీని అధికారికంగా యూట్యూబ్లో ఉచితంగా విడుదల చేసి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త కానుకను అందించింది
మంచు విష్ణు ప్రతిష్టాత్మక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ‘కన్నప్ప’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించి, ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన విషయం తెలిసిందే. పౌరాణిక అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు థియేటర్ల అవసరం లేకుండానే నేరుగా మీ ముందుకు వచ్చేసింది. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ ఈ మూవీని అధికారికంగా యూట్యూబ్లో ఉచితంగా విడుదల చేసి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త కానుకను అందించింది.
ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి ‘కన్నప్ప’
గత ఏడాది విడుదలైన ‘కన్నప్ప’ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. సినిమా విజయవంతంగా ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, జూన్ 27న చిత్ర బృందం దీనిని థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ చేసింది. అయితే, ఇప్పుడు ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ల భారం లేకుండా సామాన్య ప్రేక్షకులకు సైతం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ అవా ఎంటర్టైన్మెంట్ వారి యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ఉచితంగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
తారాగణంతో కూడిన దృశ్య కావ్యం
ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణం నటించడం మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్, నటి కాజల్ అగర్వాల్, హాస్యనటుడు బ్రహ్మానందం వంటి అగ్ర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించి సినిమా స్థాయిని పెంచారు. స్టార్ కాస్టింగ్ , ఉన్నతమైన నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమా ఒక విజువల్ వండర్గా నిలిచింది.
యూట్యూబ్లో దూసుకుపోతున్న వ్యూస్
థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడటం మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా ఇంటి వద్దే హాయిగా చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో ఈ మూవీకి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా పౌరాణిక కథాంశాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు, భారీ తారాగణం నటనను చూడాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. యూట్యూబ్లో అందుబాటులోకి రాగానే, ఈ చిత్రం వేల సంఖ్యలో వ్యూస్తో ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. మీరు కూడా ఈ దృశ్య కావ్యాన్ని చూడాలనుకుంటే అవా ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ను సందర్శించి ఆస్వాదించవచ్చు.