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అఫీషియల్ : 'ఎన్బీకే 111'లో కాజల్ అగర్వాల్ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది!

NBK111: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఎన్బీకే 111'లో నటించే అవకాశం రావడంపై స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Srinivas Rao
Published on: 22 Jun 2026 10:21 AM IST
NBK111
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అఫీషియల్ : 'ఎన్బీకే 111'లో కాజల్ అగర్వాల్ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది!

NBK111: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఎన్బీకే 111'లో నటించే అవకాశం రావడంపై స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కెరీర్‌లో చాలా చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ, బాలయ్యతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం తన కల అని, ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్ల తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో మరోసారి

'వీర సింహారెడ్డి' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ విజయం తర్వాత, నందమూరి బాలకృష్ణ , దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ప్రేక్షకులకు మరో సరికొత్త అనుభూతిని అందించబోతోందని చిత్ర బృందం నమ్ముతోంది. అగ్ర హీరో , సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ కాంబో కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

కాజల్ కోసం ప్రత్యేకమైన పాత్ర

ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్ ఎంపిక అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆమె మళ్లీ హీరోయిన్‌గా పూర్తిస్థాయిలో రీఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆమె పాత్ర కేవలం ఒక గ్లామర్ పాత్రకే పరిమితం కాకుండా, కథలో చాలా కీలకమైన , శక్తివంతమైన పాత్ర అని సమాచారం. తన పాత్రను మలిచిన తీరు పట్ల కాజల్ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని, ఇది తన కెరీర్‌లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రగా నిలుస్తుందని ఆమె భావిస్తున్నారు.

సెట్స్ పైకి 'ఎన్బీకే 111'

ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. సెట్స్ లో బాలకృష్ణ, కాజల్ అగర్వాల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. భారీ నిర్మాణ విలువలతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా, టాలీవుడ్ లో రాబోయే అత్యంత ఆసక్తికరమైన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలవనుంది. గోపీచంద్ మలినేని మార్కు యాక్షన్ తో పాటు, కాజల్ పాత్రలోని గాంభీర్యం ప్రేక్షకులను అలరించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి 'ఎన్బీకే 111' నందమూరి అభిమానులకు మరో భారీ వినోదాన్ని అందించడానికి సిద్ధమవుతోంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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