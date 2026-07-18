నేను ఆ సీన్లలో నటించలేదు...కాజల్ అగర్వాల్
Kajal Aggarwal: టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ తన తాజా చిత్రం 'ద ఇండియా స్టోరీ' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
Kajal Aggarwal: టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ తన తాజా చిత్రం 'ద ఇండియా స్టోరీ' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. సౌత్ ఇండియన్ సినిమాల్లో హీరోయిన్ల నాభి ప్రదర్శన (navel portrayal) గురించి వస్తున్న విమర్శలు, ట్రెండ్స్పై ఆమె స్పందించిన తీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
కాలం మారింది: కాజల్
ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, సౌత్ సినిమాలకు హీరోయిన్ల నాభిని చూపించడం ఒక అలవాటుగా మారిందనే ప్రశ్నకు కాజల్ తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చారు. గతంలో ఇలాంటి ట్రెండ్స్ ఉండేవని, కానీ కాలక్రమేణా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో మార్పులు వచ్చాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో కంటెంట్కు, పాత్రలకు ప్రాధాన్యత పెరిగిందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
నేను ఆ పని చేయలేదు!
ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ మరింతగా ప్రశ్నించడంతో, కాజల్ చాలా నిక్కచ్చిగా స్పందించారు. తన కెరీర్లో ఎప్పుడూ అలాంటి సీన్లలో నటించలేదని, ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల నాభిపై పండ్లు వంటి సన్నివేశాలకు తాను ఎప్పుడూ అనుమతించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి.
ఎందుకు ఇంత చర్చ?
1990వ దశకం నుండి తెలుగు చిత్రాల్లో నాభిని ఫోకస్ చేస్తూ వచ్చే సాంగ్స్ ఒక ప్రత్యేక ట్రెండ్గా నడిచాయి. అప్పట్లో ఎంతోమంది స్టార్ హీరోయిన్లు అలాంటి పాటల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇప్పుడు కాజల్ లాంటి అగ్రనటి అలాంటి ట్రెండ్స్పై భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం సినీ ప్రియులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొందరు ఆమె మాటలను సమర్థిస్తుంటే, మరికొందరు ఆనాటి సినిమాల నేపథ్యం గురించి విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా, 'ద ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు, కాజల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి.