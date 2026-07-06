డబ్బింగ్ స్టూడియోలో ఎన్టీఆర్, అఖిల్..వైరల్ అవుతున్న ఫోటో
డబ్బింగ్ స్టూడియోలో ఎన్టీఆర్, అఖిల్ ఇద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా ముచ్చటించుకుంటున్న ఫోటో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది
అక్కినేని అఖిల్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'లెనిన్' జులై 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ ఎమోషనల్ డ్రామాపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను మరింత ప్రత్యేకం చేస్తూ, 'మాన్ ఆఫ్ మాసెస్' జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ చిత్రానికి వాయిస్ ఓవర్ అందించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా డబ్బింగ్ స్టూడియోలో ఎన్టీఆర్, అఖిల్ కలిసి ఉన్న ఒక క్యూట్ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న ఫోటో
'లెనిన్' చిత్రం ప్రారంభంలో వచ్చే కీలకమైన ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడానికి ఎన్టీఆర్ తన గంభీరమైన గొంతుతో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో డబ్బింగ్ స్టూడియోలో ఎన్టీఆర్, అఖిల్ ఇద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా ముచ్చటించుకుంటున్న ఫోటో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ ఫోటోలో అఖిల్ , ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించడం అభిమానులను అలరిస్తోంది. ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఈ సినిమాకు అదనపు బలంగా మారుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
'లెనిన్' చిత్ర విశేషాలు
చిత్తూరు జిల్లా నేపథ్యంలో సాగే ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రమోద్ పంజు, శివాజీ, బ్రహ్మాజీ, సునీల్, ఈశ్వరీ రావు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. 'మనం ఎంటర్ప్రైజెస్', 'సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్' , 'అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్' బ్యానర్ల మీద అక్కినేని నాగార్జున , సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్.ఎస్. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా, ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత ఎట్టకేలకు జులై 10, 2026న ప్రేక్షకులను పలకరించబోతోంది.
కొత్త అఖిల్ను చూడాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు, ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ , వీరిద్దరి కాంబినేషన్ అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, గ్రాండ్ రిలీజ్ కోసం సర్వం సిద్ధం చేసుకుంది.