ఓటీటీలోకి రానున్న జయరామ్, ఊర్వశిల 'పరిమళ అండ్ కో'
Parimala and Co: టాలీవుడ్ , కోలీవుడ్లో తమదైన నటనతో అలరించే జయరామ్, ఊర్వశి జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పరిమళ అండ్ కో'.
Parimala and Co: టాలీవుడ్ , కోలీవుడ్లో తమదైన నటనతో అలరించే జయరామ్, ఊర్వశి జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పరిమళ అండ్ కో'. థియేటర్లలో విడుదలైన నెల రోజుల తర్వాత, ఈ మర్డర్ మిస్టరీ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. పాండిరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, త్వరలోనే ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.
సినిమా కథాంశం ఏమిటంటే?
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత జయరామ్, ఊర్వశి కలిసి నటించిన ఈ సినిమా, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఊహించని విధంగా ఒక హత్య కేసులో ఈ కుటుంబం చిక్కుకోవడంతో కథ ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుంది. వీరి చిన్న కుమార్తెను వేధిస్తున్న ఒక స్థానిక గ్యాంగ్స్టర్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడంతో, ఆ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరిపై ఒకరు అనుమానం పెంచుకుంటారు. అసలు ఆ హత్య చేసింది ఎవరు? గ్యాంగ్స్టర్కు, ఆ కుటుంబానికి ఉన్న గొడవ ఏమిటి? అన్నదే ఈ సినిమా కథా సారాంశం.
సినిమాలో కీలక పాత్రలు… సాంకేతిక బృందం
ఈ చిత్రంలో సంజన కృష్ణమూర్తి, అనంతిక అనిల్కుమార్ జయరామ్-ఊర్వశిల కుమార్తెలుగా నటించారు. వీరితో పాటు మైస్కిన్, యోగి బాబు, శాండీ, సంతోష్ , శోభన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. సాంకేతిక విభాగం విషయానికి వస్తే, జార్జ్ సి విలియమ్స్ ఛాయాగ్రహణం అందించగా, ఫాక్స్ ఎన్ సంగీతాన్ని, ప్రదీప్ ఇ రాఘవ్ ఎడిటింగ్ను నిర్వహించారు. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందనను అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి.
ఓటీటీలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడవచ్చు?
‘పరిమళ అండ్ కో’ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (Zee5) లో జూలై 10, 2026న విడుదల కానుంది. థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడని వారు లేదా మరోసారి చూడాలనుకునే వారు వచ్చే నెల 10వ తేదీ నుండి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ద్వారా ఆస్వాదించవచ్చు.