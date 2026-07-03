Home సినిమాఓటీటీలోకి రానున్న జయరామ్, ఊర్వశిల 'పరిమళ అండ్ కో'

ఓటీటీలోకి రానున్న జయరామ్, ఊర్వశిల 'పరిమళ అండ్ కో'

Parimala and Co: టాలీవుడ్ , కోలీవుడ్‌లో తమదైన నటనతో అలరించే జయరామ్, ఊర్వశి జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పరిమళ అండ్ కో'.

Srinivas Rao
Published on: 3 July 2026 1:05 PM IST
Parimala and Co
X

ఓటీటీలోకి రానున్న జయరామ్, ఊర్వశిల 'పరిమళ అండ్ కో'

Parimala and Co: టాలీవుడ్ , కోలీవుడ్‌లో తమదైన నటనతో అలరించే జయరామ్, ఊర్వశి జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పరిమళ అండ్ కో'. థియేటర్లలో విడుదలైన నెల రోజుల తర్వాత, ఈ మర్డర్ మిస్టరీ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. పాండిరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, త్వరలోనే ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.

సినిమా కథాంశం ఏమిటంటే?

దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత జయరామ్, ఊర్వశి కలిసి నటించిన ఈ సినిమా, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఊహించని విధంగా ఒక హత్య కేసులో ఈ కుటుంబం చిక్కుకోవడంతో కథ ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుంది. వీరి చిన్న కుమార్తెను వేధిస్తున్న ఒక స్థానిక గ్యాంగ్‌స్టర్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడంతో, ఆ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరిపై ఒకరు అనుమానం పెంచుకుంటారు. అసలు ఆ హత్య చేసింది ఎవరు? గ్యాంగ్‌స్టర్‌కు, ఆ కుటుంబానికి ఉన్న గొడవ ఏమిటి? అన్నదే ఈ సినిమా కథా సారాంశం.

సినిమాలో కీలక పాత్రలు… సాంకేతిక బృందం

ఈ చిత్రంలో సంజన కృష్ణమూర్తి, అనంతిక అనిల్‌కుమార్ జయరామ్-ఊర్వశిల కుమార్తెలుగా నటించారు. వీరితో పాటు మైస్కిన్, యోగి బాబు, శాండీ, సంతోష్ , శోభన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. సాంకేతిక విభాగం విషయానికి వస్తే, జార్జ్ సి విలియమ్స్ ఛాయాగ్రహణం అందించగా, ఫాక్స్ ఎన్ సంగీతాన్ని, ప్రదీప్ ఇ రాఘవ్ ఎడిటింగ్‌ను నిర్వహించారు. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందనను అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి.

ఓటీటీలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడవచ్చు?

‘పరిమళ అండ్ కో’ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (Zee5) లో జూలై 10, 2026న విడుదల కానుంది. థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడని వారు లేదా మరోసారి చూడాలనుకునే వారు వచ్చే నెల 10వ తేదీ నుండి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ద్వారా ఆస్వాదించవచ్చు.

Parimala and CoJayaramUrvashiPandiraajZee5OTT ReleaseMurder MysteryYogi BabuTamil Movie
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X