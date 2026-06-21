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Samantha: తల్లి కాబోతున్న సమంత..? వైరల్ అవుతున్న వీడియో

Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

Naresh.k
Published on: 21 Jun 2026 8:51 AM IST
Samantha
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Samantha: తల్లి కాబోతున్న సమంత..? వైరల్ అవుతున్న వీడియో

Samantha pregnant : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్ సమంత మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల ఆమె నటించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై, పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లు సాధిస్తూ సమంత ఖాతాలో మరో సాలిడ్ హిట్ చేరిన తరుణంలో.. సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు సంబంధించిన ఒక వార్త తెగ హల్‌చల్ చేస్తోంది. సమంత త్వరలోనే తల్లి కాబోతోందంటూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు.

గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో సమంతకు సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ వీడియోలో సమంత లుక్‌ను నిశితంగా గమనించిన కొందరు నెటిజన్లు.. ఆమెకు ‘బేబీ బంప్’ కనిపిస్తోందంటూ కామెంట్లు చేయడం ప్రారంభించారు. సమంత ప్రెగ్నెంట్ అయిందా?, త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతుందా? అంటూ ఫ్యాన్స్, సినీ వర్గాల్లో ఒకటే చర్చ నడుస్తోంది. దీంతో ఈ వార్త కాస్తా ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఈ వైరల్ వార్తలపై ఇప్పటివరకు నటి సమంత కానీ, ఆమె పిఆర్ టీమ్ లేదా అధికారిక ప్రతినిధులు కానీ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కేవలం ఆ వీడియోలో కనిపించిన కొన్ని విజువల్స్, కెమెరా యాంగిల్స్ ఆధారంగా నెటిజన్లు మాత్రమే ఈ రకమైన అంచనాలకు వస్తున్నారు తప్ప, ఇందులో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తెలుస్తోంది. సెలబ్రిటీలు కొంచెం వదులుగా ఉండే బట్టలు వేసుకున్నా లేదా కెమెరా యాంగిల్ తేడాగా ఉన్నా ఇలాంటి పుకార్లు రావడం సోషల్ మీడియాలో సర్వసాధారణం అయిపోయింది. సమంత వైపు నుంచి ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ లేనందున, ఈ వార్తలన్నీ కేవలం రూమర్స్ మాత్రమేనని స్పష్టమవుతోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, సినిమా హిట్‌తో ఒకవైపు, ఇలాంటి క్రేజీ రూమర్స్‌తో మరోవైపు సమంత మాత్రం నిత్యం ట్రెండింగ్‌లోనే నిలుస్తున్నారు.

SamanthapregnantMaa Inti Bangaram
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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