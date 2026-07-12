Idupu Kayitham: తెలంగాణ మట్టి వాసనతో ఇడుపు కాయితం.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
Idupu Kayitham: తెలంగాణ మాండలికంతో కూడిన టైటిల్తో సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసిన ‘ఇడుపు కాయితం’ చిత్రం, తాజాగా షూటింగ్కు సిద్ధమైంది.
Idupu Kayitham: తెలంగాణ మాండలికంతో కూడిన టైటిల్తో సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసిన ‘ఇడుపు కాయితం’ చిత్రం, తాజాగా షూటింగ్కు సిద్ధమైంది. ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, వర్క్షాప్ సెషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. కుటుంబ అనుబంధాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఫీల్-గుడ్ ఎంటర్టైనర్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 2026 డిసెంబర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
విజయవంతంగా పూర్తయిన వర్క్షాప్లు
ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ రైటింగ్స్ , బన్నీ వాస్ వర్క్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘ఇడుపు కాయితం’. ఈ సినిమా కోసం నటీనటులు ప్రత్యేక వర్క్షాప్ సెషన్లను పూర్తి చేసుకున్నారు. కథలోని పాత్రల లోతును, తెలంగాణ యాసలోని సహజత్వాన్ని పండించేందుకు ఈ వర్క్షాప్ ఎంతో దోహదపడిందని చిత్ర బృందం పేర్కొంది. వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ మూవీ ఇప్పుడు చిత్రీకరణ ప్రారంభించేందుకు సర్వసన్నద్ధమైంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం, వినసొంపైన పాటలతో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
టైటిల్ వివాదం - మేకర్స్ స్పందన
‘ఇడుపు కాయితం’ అనే పేరు సోషల్ మీడియాలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతాల మధ్య ఆసక్తికరమైన భాషా పరమైన చర్చకు దారితీసింది. అయితే, ఈ వివాదం సినిమాకు అదనపు ప్రచారాన్ని కల్పించింది. మేకర్స్ మాత్రం కథా పరంగా ఈ టైటిల్ ఎంతో బలమైనదని, సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నారు. చిత్ర నిర్మాత బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ, ప్రాంతీయ భేదాలకతీతంగా ఈ కథ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని, వివాదాల కంటే సినిమాలోని భావోద్వేగాలే ప్రధానమని స్పష్టం చేశారు.
డిసెంబర్ 2026లో భారీ విడుదల
ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాల ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని 2026 డిసెంబర్లో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తబితా సుకుమార్ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియదర్శి తనదైన నటనతో మరోసారి మెప్పించనున్నారు. నాగదుర్గ హీరోయిన్గా నటిస్తుండటంతో ఈ జోడీపై ఆసక్తి పెరిగింది. కుటుంబ విలువలను, సంబంధ బాంధవ్యాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ కథాంశం ఉండబోతోంది. మొత్తానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించేలా చిత్ర యూనిట్ శ్రమిస్తోంది. వివాదాలను దాటుకుని ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో వేచి చూడాలి.