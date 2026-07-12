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Idupu Kayitham: తెలంగాణ మట్టి వాసనతో ఇడుపు కాయితం.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

Idupu Kayitham: తెలంగాణ మాండలికంతో కూడిన టైటిల్‌తో సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసిన ‘ఇడుపు కాయితం’ చిత్రం, తాజాగా షూటింగ్‌కు సిద్ధమైంది.

Srinivas Rao
Published on: 12 July 2026 9:42 AM IST
Idupu Kayitham
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Idupu Kayitham: తెలంగాణ మట్టి వాసనతో ఇడుపు కాయితం.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

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Idupu Kayitham: తెలంగాణ మాండలికంతో కూడిన టైటిల్‌తో సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసిన ‘ఇడుపు కాయితం’ చిత్రం, తాజాగా షూటింగ్‌కు సిద్ధమైంది. ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం, వర్క్‌షాప్ సెషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. కుటుంబ అనుబంధాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఫీల్-గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్‌పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 2026 డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

విజయవంతంగా పూర్తయిన వర్క్‌షాప్‌లు

ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ రైటింగ్స్ , బన్నీ వాస్ వర్క్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘ఇడుపు కాయితం’. ఈ సినిమా కోసం నటీనటులు ప్రత్యేక వర్క్‌షాప్ సెషన్లను పూర్తి చేసుకున్నారు. కథలోని పాత్రల లోతును, తెలంగాణ యాసలోని సహజత్వాన్ని పండించేందుకు ఈ వర్క్‌షాప్ ఎంతో దోహదపడిందని చిత్ర బృందం పేర్కొంది. వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ మూవీ ఇప్పుడు చిత్రీకరణ ప్రారంభించేందుకు సర్వసన్నద్ధమైంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం, వినసొంపైన పాటలతో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

టైటిల్ వివాదం - మేకర్స్ స్పందన

‘ఇడుపు కాయితం’ అనే పేరు సోషల్ మీడియాలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతాల మధ్య ఆసక్తికరమైన భాషా పరమైన చర్చకు దారితీసింది. అయితే, ఈ వివాదం సినిమాకు అదనపు ప్రచారాన్ని కల్పించింది. మేకర్స్ మాత్రం కథా పరంగా ఈ టైటిల్ ఎంతో బలమైనదని, సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నారు. చిత్ర నిర్మాత బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ, ప్రాంతీయ భేదాలకతీతంగా ఈ కథ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని, వివాదాల కంటే సినిమాలోని భావోద్వేగాలే ప్రధానమని స్పష్టం చేశారు.

డిసెంబర్ 2026లో భారీ విడుదల

ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాల ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని 2026 డిసెంబర్‌లో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తబితా సుకుమార్ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియదర్శి తనదైన నటనతో మరోసారి మెప్పించనున్నారు. నాగదుర్గ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండటంతో ఈ జోడీపై ఆసక్తి పెరిగింది. కుటుంబ విలువలను, సంబంధ బాంధవ్యాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ కథాంశం ఉండబోతోంది. మొత్తానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించేలా చిత్ర యూనిట్ శ్రమిస్తోంది. వివాదాలను దాటుకుని ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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