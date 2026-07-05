Satyadev: నేను 'రావు బహదూర్' కథ వద్దన్నాను..కానీ .. సత్యదేవ్
Satyadev: నటుడు సత్యదేవ్ దశాబ్ద కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కమర్షియల్ విజయం ఎట్టకేలకు ‘రావు బహదూర్’ చిత్రంతో దక్కింది.
Satyadev: నటుడు సత్యదేవ్ దశాబ్ద కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కమర్షియల్ విజయం ఎట్టకేలకు ‘రావు బహదూర్’ చిత్రంతో దక్కింది. దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా తెరకెక్కించిన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ వేడుకలో సత్యదేవ్ తన మనసులోని మాటలను పంచుకుంటూ, తన కెరీర్లో ఈ విజయం ఎంత ప్రత్యేకమో వివరించారు.
నా నమ్మకం నిజమైంది: సత్యదేవ్
సక్సెస్ మీట్లో సత్యదేవ్ మాట్లాడుతూ, "బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత తెలుగు సినిమా స్థాయిని చాటిచెప్పే చిత్రం రావు బహదూర్ అని నేను బలంగా నమ్మాను. ఆ నమ్మకాన్ని ప్రేక్షకులు నేడు నిజం చేశారు. నేను ప్రమోషన్స్లో చెప్పిన ప్రతి మాట నిజమని ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు చెబుతుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది," అని పేర్కొన్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ విజయం దక్కడం డబుల్ ధమాకా అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
నిరాశల నుండి విజయ తీరాలకు
తన కెరీర్ ప్రయాణం గురించి సత్యదేవ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "నేను ప్రతి సినిమాకు సమానమైన కష్టాన్ని పెట్టాను, కానీ చాలావరకు నిరాశనే మిగిల్చాయి. నిరాశ అనేది నాకు కొత్త కాదు, దాన్ని ఏళ్లుగా చూశాను. కానీ ఇప్పుడు ‘సక్సెస్’ అనే పదం వినడం నాకు కొత్తగా, ఎంతో ఆనందంగా ఉంది," అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా తనది మాత్రమే కాదని, ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
వెనకడుగు వేసినా.. వెతుక్కుంటూ వచ్చిన అవకాశం!
ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, ఈ సినిమాలో నటించేందుకు మొదట సత్యదేవ్ వెనకాడారట. "మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువవ్వాలంటే మరొక పెద్ద హీరో అయితే బాగుంటుందని భావించి, దర్శకుడు వెంకటేష్ మహాను వేరే నటులను సంప్రదించమని నేను స్వయంగా చెప్పాను. కానీ, చివరికి ఆ కథ నా దగ్గరికే తిరిగి వచ్చింది. ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఈ చిత్రాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించారు," అని వెల్లడించారు.
చిత్ర బృందానికి కృతజ్ఞతలు
నిర్మాతలు అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర , చింత గోపాలకృష్ణ రెడ్డిల సహకారాన్ని ఆయన కొనియాడారు. వారి ప్రమోషనల్ ప్రయత్నాల వల్లే ఈ చిత్రం అమెరికా వరకు చర్చనీయాంశమైందని సత్యదేవ్ తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో రామాప్ప పాత్రలో సత్యదేవ్ నటనకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. అలాగే దీప థామస్, వికాస్ ముప్పాల తదితరుల నటనకు కూడా ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.