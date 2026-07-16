అదుర్స్ అనిపిస్తున్న 'ఐ ప్లే రాకీ' ట్రైలర్!
I Play Rocky: ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమాల్లో ఒక క్లాసిక్గా నిలిచిన ‘రాకీ’ ఫ్రాంచైజీకి పునాది ఎలా పడింది? హాలీవుడ్లో అవకాశం కోసం సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్ పడిన కష్టాలేంటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా అమెజాన్ ఎంజిఎం స్టూడియోస్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ఐ ప్లే రాకీ’.
I Play Rocky: ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమాల్లో ఒక క్లాసిక్గా నిలిచిన ‘రాకీ’ ఫ్రాంచైజీకి పునాది ఎలా పడింది? హాలీవుడ్లో అవకాశం కోసం సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్ పడిన కష్టాలేంటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా అమెజాన్ ఎంజిఎం స్టూడియోస్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ఐ ప్లే రాకీ’. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. నటుడు ఆంథోనీ ఇప్పోలిటో సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేయగా, రాకీ సినిమా వెనుక ఉన్న బ్యాక్స్టోరీని ట్రైలర్ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది.
నిరాకరణల నుండి ‘రాకీ’ ప్రస్థానం వరకు..
దాదాపు మూడు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ ట్రైలర్లో, తన రూపం , మాట తీరు కారణంగా స్టాలోన్ ఎదుర్కొన్న అవమానాలను చాలా ఎమోషనల్గా చూపించారు. హాలీవుడ్లో హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి ఏకైక మార్గం తనకంటూ ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుని, తానే అందులో నటించడమేనని స్టాలోన్ గ్రహించిన క్షణాలే ఈ చిత్రానికి ప్రాణం. ఆ నిర్ణయమే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ‘రాకీ’కి నాంది పలికింది. పీటర్ ఫారెల్లీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాను పీటర్ గాంబుల్ స్క్రిప్ట్ అందించారు.
తారాగణం … సాంకేతిక విశేషాలు
ఈ బయోపిక్లో సిల్వెస్టర్ మొదటి భార్య సాషా జాక్ పాత్రలో అన్నా సోఫియా రాబ్, ఫ్రాంక్ స్టాలోన్ సీనియర్ పాత్రలో మ్యాట్ డిల్లన్ , అపోలో క్రీడ్ పాత్రలో స్టీఫెన్ జేమ్స్ నటించారు. 'ద గాడ్ఫాదర్' మేకింగ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన 'ది ఆఫర్'లో అల్ పచీనోగా నటించిన ఆంథోనీ ఇప్పోలిటో, ఇప్పుడు స్టాలోన్గా మరో అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. టోబీ ఎమెరిచ్ , క్రిస్టియన్ బాహా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ నవంబర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రాకీ ఫ్రాంచైజీ.. ఒక చరిత్ర
1976లో విడుదలైన ఒరిజినల్ ‘రాకీ’ పది అకాడమీ అవార్డులకు నామినేట్ అవ్వడమే కాకుండా, బెస్ట్ పిక్చర్తో సహా మూడు ఆస్కార్ అవార్డులను గెలుచుకుంది. బాక్సర్ రాకీ బాల్బోవా, అపోలో క్రీడ్తో పోరాడే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ, తర్వాత ఎనిమిది సీక్వెల్స్గా, మూడు ‘క్రీడ్’ స్పిన్-ఆఫ్ చిత్రాలుగా విస్తరించి హాలీవుడ్లో ఒక గొప్ప అధ్యాయంగా నిలిచింది.