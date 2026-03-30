Honey Rose: హనీ రోజ్కు చేదు అనుభవం.. సెల్ఫీల పేరుతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన అభిమానులు!
Honey Rose: కేరళ మాల్ ఈవెంట్లో హనీ రోజ్కు అసౌకర్యం.. సెల్ఫీల పేరుతో హద్దులు దాటిన అభిమానులు.
Honey Rose: తెలుగు, మలయాళ సినిమాల్లో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించిన హనీ రోజ్ కు కేరళలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కొత్తగా ప్రారంభమైన షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్కు అతిథిగా వెళ్లిన ఆమెను చూడటానికి పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు చేరుకున్నారు. మొదట అన్నీ బాగానే సాగినా, లోపలికి వెళ్లే సమయంలో ఒక్కసారిగా జనాలు సెల్ఫీల కోసం దగ్గరపడటంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది.
ఆ హడావుడిలో కొందరు హద్దులు దాటి ప్రవర్తించడం ఆమెను అసౌకర్యానికి గురిచేసింది. సెల్ఫీ తీసుకోవాలనే పేరుతో ఆమెకు అతి దగ్గరగా రావడం, అనుచితంగా తాకడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన హనీ రోజ్ వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, చాలా మంది దీనిపై తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు.
అభిమానిగా ఉండటం ఒక్కటే కాదు, ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత పరిమితులను గౌరవించడం కూడా అంతే ముఖ్యం అని నెటిజన్లు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే తరహా ఘటన ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నిధి అగర్వాల్ కు కూడా ఎదురైన సంగతి చర్చకు వస్తోంది. సినీ ప్రముఖుల భద్రతపై మరింత శ్రద్ధ అవసరం అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.