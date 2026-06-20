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వీర జయధీరా: గోపీచంద్ 'భారత వర్ష' తొలి పాటతోనే సెన్సేషన్!

Gopichand: టాలీవుడ్ మాచో స్టార్ గోపీచంద్ హీరోగా, ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చారిత్రాత్మక చిత్రం 'భారత వర్ష'.

Srinivas Rao
Published on: 20 Jun 2026 10:28 AM IST
Gopichand
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వీర జయధీరా: గోపీచంద్ 'భారత వర్ష' తొలి పాటతోనే సెన్సేషన్!

Bharata Varsha: టాలీవుడ్ మాచో స్టార్ గోపీచంద్ హీరోగా, ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చారిత్రాత్మక చిత్రం 'భారత వర్ష'. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ పతాకంపై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'వీర జయధీరా' అనే మొదటి పాట, సంగీత ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచేస్తోంది.

ఆకట్టుకుంటున్న 'వీర జయధీరా' పాట

క్రీస్తుశకం 642 నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో, హీరో యొక్క అంతర్గత సంఘర్షణ , యోధుడిగా మారే క్రమాన్ని ఈ పాట కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. ఒక వీరుని ప్రయాణం, అతని పట్టుదల, తన గమ్యం కోసం అతను చేసే పోరాటాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ పాట కేవలం సంగీత పరంగానే కాకుండా, కథలోని లోతును, పాత్ర యొక్క గంభీరతను ప్రతిబింబిస్తూ సాగుతుంది.

ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ అద్భుతమైన స్వరాలను అందించారు. పాటలోని సాహిత్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. చంద్రబోస్ గారు రాసిన ప్రతి పదం ఒక వీరుని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా, స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఉన్నాయి. దీపక్ బ్లూ , లక్ష్మీ మేఘనల గాత్రం ఈ పాటకు ప్రాణం పోసింది. విజువల్స్ పరంగా చూస్తే, మంచు కొండల మధ్య గోపీచంద్ ఒంటరి యోధుడిగా సాగిస్తున్న ప్రయాణం సినిమా స్థాయిని పెంచేలా కనిపిస్తోంది.



భారీ నిర్మాణ విలువలతో 'భారత వర్ష'

దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో ఈ చారిత్రాత్మక కథను తెరకెక్కిస్తున్నారు. గోపీచంద్ ఈ పాత్ర కోసం తన రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చుకుని, ఒక గొప్ప యోధునిగా తెరపై కనిపిస్తున్నారు. ఆయన సరసన రీతు వర్మ కథానాయికగా నటిస్తోంది. సాంకేతిక నిపుణుల పనితనం ఈ సినిమాకు వెన్నెముకగా నిలుస్తోంది. సౌందర్ రాజన్ సినిమాటోగ్రఫీ, చిన్న ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఈ చిత్రాన్ని ఒక విజువల్ వండర్‌గా మారుస్తున్నాయి.

భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, కథా పరంగా కూడా ఎంతో ఎమోషనల్ , యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్‌తో ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనుంది. సంగీతం, విజువల్స్ , గోపీచంద్ నటన కలయికతో 'భారత వర్ష' చిత్రం టాలీవుడ్ లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచేలా కనిపిస్తోంది. పవన్ కుమార్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా పూర్తవుతోంది. మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.

Bharata VarshaGopichandSankalp ReddyVeera JayadheeraTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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