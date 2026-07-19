Film Federation: డాన్స్ మాస్టర్స్ వివాదంపై ఫిలిం ఫెడరేషన్ అత్యవసర భేటీ!
Film Federation: ఈ నేపథ్యంలో ఫిలిం ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు అనిల్ వల్లభనేని, నిర్మాతల సమక్షంలో జానీ మాస్టర్, సుమలతలతో అత్యవసర భేటీ ప్రారంభమైంది.
Film Federation: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారిన డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ వివాదం నేపథ్యంలో ఫిలిం ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో అత్యవసర సమావేశం.ఫిలిం ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు అనిల్ వల్లభనేని, ప్రముఖ నిర్మాతలు చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, ప్రసన్న కుమార్ సమక్షంలో ఈ కీలక భేటీ.
ఈ సమావేశానికి డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు సుమలతతో పాటు జానీ మాస్టర్ కూడా హాజరయ్యారు.ప్రస్తుతం అసోసియేషన్లో నెలకొన్న వివాదాస్పద పరిస్థితులు, సభ్యుల మధ్య విభేదాలు, సంఘం భవిష్యత్ కార్యాచరణ, పరిశ్రమపై పడుతున్న ప్రభావం వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సమావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్తో పాటు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.సమావేశం ముగిసిన అనంతరం కీలక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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